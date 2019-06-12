Farkında olmadan bizi ölüme sürükleyen 9 gündelik yiyecek

Her gün yediğimiz yiyeceklerin bizi yavaş yavaş ölüme sürüklediğini biliyor muydunuz? Yedikçe yaşam sürenizi kısaltan 9 besini öğrenmek için sizi yazının devamına alalım...
Hazır domates sosları mutfakta elinizi kolaylaştıran bir kısa yoldur ancak içinde birçok kimyasal koruyucular bulunur. Genellikle sodyum ve şeker ile doludur. Aslında domates sosunun içinde olması gereken bolca C vitamini ve antioksidanlardır. Domates sosunu evde kendiniz yapmaya özen gösterin. Çünkü bu hazır soslar obezite, diş çürümeleri, diyabet ve kalp hastalıklarına yol açabilir.
Tatlandırıcılarla dolu olan gazozların kalori oranı son derece yüksektir. Bunun yanı sıra gazozlar hormonlarınızı etkileyen koruyucu maddeler içerirler. Eğer bu içeceklerin diyet versiyonlarına yöneliyorsanız onda da hata yapıyorsunuz. Onların yerine ev yapımı meyve suları ve maden suyu tercih edebilirsiniz.
Her çeşit işlenmiş etler, nitrat, sodyum ve kimyasal kattı maddeleriyle doludur. Bu maddeler onların uzun süre dayanıklı kalmasını sağlar. Bu yiyecekler uzun süre dayanırken bir yandan da sağlığınızı elinizden alırlar. Çocuklarda öğrenme güçlüğü, davranış problemleri, diyabet, kalp hastalığı ve kansere neden olabilirler.
Bitkisel yağı kaynağına göre sağlıklı olduğunu düşünebilirsiniz ancak onu tehlikeli hale getiren yağın geçtiği işlemdir. Hidrojenlenmiş yağ; kardiyovasküler hastalığa, obeziteye, kansere ve alzheimer hastalığına yol açabilen trans yağlar içerir. Bu katılaştırılmış yağları kullanmak yerine çok daha sağlıklı olan zeytinyağı, avokado ve Hindistan cevizi yağına yönelebilirsiniz.
Son derece yüksek sıcaklıkta pişirilen bu cipsler, akrilamid adı verilen bir kanserojen madde içerirler. Akrilamidin; kolon, meme, prostat ve rektum kanseri riskini artırdığı bilinmektedir. Bu maddenin yanı sıra patates cipsleri yapay renklendiriciler ve koruyucu maddeler içerirler.
Yapay tatlandırıcılar şekerden daha az kalori içermesine rağmen, vücudunuz için daha iyi değildir. Tatlandırıcılar; yüksek tansiyon, diyabet, kalp hastalığı ve metabolik sendrom riskini artırabilir.
Uzmanlar, içki içmenin tehlikeli olduğu konusunda hemfikirler. Aşırı tüketimi susuz kalmaya, kilo almaya, cilt problemlerine, depresyona ve karaciğer hasarına neden olabilir.
Beyaz ekmek, ne yazık ki tüm besin değerlerinden arınmıştır. Üstelik ekmekte bu beyaz rengin elde edilmesi için klor gazı kullanılır. Beyaz ekmek, kan şekerinizi yükseltir. Kilo almanıza, troid ve organ hasarına neden olabilir.
Öğle yemeği için birkaç dakikanız varsa, yemek yapmak için vaktiniz yok ve yorgunsanız fast food yiyecekler kurtarıcınız olabilir. Ancak bu yiyecekler trans yağlar, şeker, tuz, koruyucu maddeler, boyalar ve diğer kimyasallar ile doludur. Fast food tüketimi kalp damar hastalıklarına, duygu durum bozukluklarına, metabolik bozukluklara ve kansere neden olabilir.
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