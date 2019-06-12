Farkında olmadan bizi ölüme sürükleyen 9 gündelik yiyecek

Her gün yediğimiz yiyeceklerin bizi yavaş yavaş ölüme sürüklediğini biliyor muydunuz? Yedikçe yaşam sürenizi kısaltan 9 besini öğrenmek için sizi yazının devamına alalım...

Konserve domates sosu



Hazır domates sosları mutfakta elinizi kolaylaştıran bir kısa yoldur ancak içinde birçok kimyasal koruyucular bulunur. Genellikle sodyum ve şeker ile doludur. Aslında domates sosunun içinde olması gereken bolca C vitamini ve antioksidanlardır. Domates sosunu evde kendiniz yapmaya özen gösterin. Çünkü bu hazır soslar obezite, diş çürümeleri, diyabet ve kalp hastalıklarına yol açabilir.

Gazozlar

Tatlandırıcılarla dolu olan gazozların kalori oranı son derece yüksektir. Bunun yanı sıra gazozlar hormonlarınızı etkileyen koruyucu maddeler içerirler. Eğer bu içeceklerin diyet versiyonlarına yöneliyorsanız onda da hata yapıyorsunuz. Onların yerine ev yapımı meyve suları ve maden suyu tercih edebilirsiniz.

İşlenmiş etler

Her çeşit işlenmiş etler, nitrat, sodyum ve kimyasal kattı maddeleriyle doludur. Bu maddeler onların uzun süre dayanıklı kalmasını sağlar. Bu yiyecekler uzun süre dayanırken bir yandan da sağlığınızı elinizden alırlar. Çocuklarda öğrenme güçlüğü, davranış problemleri, diyabet, kalp hastalığı ve kansere neden olabilirler.