Farklı meslek gruplarından kişiler köy derneği korosunda bir araya geldi

MEHMET ÇETİN - Karaman'da, köy derneğince kurulan ve 30 üyeden oluşan Türk sanat müziği korosu, farklı meslek gruplarından kişileri bir araya getirdi.

Yeşildereliler Derneği Başkanı Ramazan Eryiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneklerinin 1992 yılında kurulduğunu anımsatarak, 2016 yılında dernek üyelerinin ve Karamanlıların katkısıyla 3 katlı ve 950 metrekare kullanım alanlı bir kültür evine sahip olduklarını ifade etti.

Kütüphanesi, çok amaçlı salonu, derslikleri ve sinema salonu bulunan kültür evinde çeşitli kültürel ve sosyal etkinlikler yapmaya başladıklarını aktaran Eryiğit, dernek olarak birçok sosyal sorumluluk projesinde yer aldıklarını ve bu kapsamda 4 yıl önce Türk sanat müziği korosu kurduklarını söyledi.

Koroda her yaştan ve meslek grubundan 30 kişinin bulunduğunu belirten Eryiğit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amatör olarak Karaman'da ve komşu illerimizde ufak konserler verdik. Yıllar geçtikçe daha da profesyonel olmaya başladık. Önümüzdeki günlerde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) bin kişilik salonda konser vereceğiz. Bunun çalışması sürüyor. Köy enstitülerinin 80. kuruluş yıl dönümünde de bir konser hazırlığımız var. Bu konser, Karaman'dan başka bir yerde olacak. Bunun hazırlığı içerisindeyiz. Amacımız genciyle yaşlısıyla şehrin kültür ve sanatına katkı sağlamak."