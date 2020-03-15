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Farklı meslek gruplarından kişiler köy derneği korosunda bir araya geldi

KARAMAN HABERLERİ  | 15.03.2020 11:33 | Son Güncelleme

Karaman'da kurulan Türk sanat müziği korusu, her yaştan ve meslekten 30 kişiye müzikle tanışma ve uğraşma imkanı veriyor - Yeşildereliler Derneği Başkanı Ramazan Eryiğit: - "Amacımız genciyle yaşlısıyla şehrin kültür ve sanatına katkı sağlamak" - Ev hanımı Sultan Ak: - "Bayanlar evde oturmasınlar. Bu tür etkinliklere katılsınlar. Hayatlarının değişeceğine inanıyorum" - İş insanı Ayşe Ertuğrul: - "Burada kendime kaliteli zaman ayırıyorum"

MEHMET ÇETİN - Karaman'da, köy derneğince kurulan ve 30 üyeden oluşan Türk sanat müziği korosu, farklı meslek gruplarından kişileri bir araya getirdi.

Yeşildereliler Derneği Başkanı Ramazan Eryiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneklerinin 1992 yılında kurulduğunu anımsatarak, 2016 yılında dernek üyelerinin ve Karamanlıların katkısıyla 3 katlı ve 950 metrekare kullanım alanlı bir kültür evine sahip olduklarını ifade etti.

Kütüphanesi, çok amaçlı salonu, derslikleri ve sinema salonu bulunan kültür evinde çeşitli kültürel ve sosyal etkinlikler yapmaya başladıklarını aktaran Eryiğit, dernek olarak birçok sosyal sorumluluk projesinde yer aldıklarını ve bu kapsamda 4 yıl önce Türk sanat müziği korosu kurduklarını söyledi.

Koroda her yaştan ve meslek grubundan 30 kişinin bulunduğunu belirten Eryiğit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amatör olarak Karaman'da ve komşu illerimizde ufak konserler verdik. Yıllar geçtikçe daha da profesyonel olmaya başladık. Önümüzdeki günlerde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) bin kişilik salonda konser vereceğiz. Bunun çalışması sürüyor. Köy enstitülerinin 80. kuruluş yıl dönümünde de bir konser hazırlığımız var. Bu konser, Karaman'dan başka bir yerde olacak. Bunun hazırlığı içerisindeyiz. Amacımız genciyle yaşlısıyla şehrin kültür ve sanatına katkı sağlamak."

Koronun şefi müzik öğretmeni Nalan Yiğen ise Türk sanat müziğini Karaman halkına sevdirmeyi ve konserlerle çok geniş bir kesime ulaşmayı amaçladıklarını belirtti.

Kuruluşundan bu yana koroda katılımcıların zaman zaman değiştiğini dile getiren Yiğen, "Gelenler ve gidenler oluyor ama koromuzun kemik kadrosu olduğu müddetçe bu bizi etkilemiyor. Koromuzda 7'den 70'e her yaş gurubundan, meslekten üyelerimiz var. Ev hanımları ağırlıkta. Orkestramızın üyelerinin çoğunluğu öğretmenler ve öğrencilerden oluşmakta. Özellikle vaktinin büyük bir bölümünü evde geçirmekte olan ev hanımları burada sosyalleşiyor. Müzikle terapi oluyorlar." dedi.

Koro üyelerinden ev hanımı Sermin Tokgöz de koroya 2 yıl önce katıldığını belirterek, "Severek geliyorum. Çalışma günlerini iple çekiyorum. Günün stresini ve haftanın yorgunluğunu burada atıyorum. Benim için apayrı bir motivasyon oluyor." diye konuştu.

Çocukluğundan bu yana Türk sanat müziğini çok sevdiğini vurgulayan koro üyesi 60 yaşındaki Sultan Ak ise şunları kaydetti:

"3 çocuğum var. En küçük çocuğum 30 yaşında. Müzik dinlerdim. Evde kendi kendime söylerdim fakat hiçbir eğitimim yoktu. Burada müziğin inceliklerini öğreniyorum. Yeni arkadaşlarla tanıştım. Ruhuma iyi geliyor. İçimde bir ukdeydi. 60 yaşında da olsa bir şeyler öğreniyorum. Bayanlar evde oturmasınlar. Bu tür etkinliklere katılsınlar. Hayatlarının değişeceğine inanıyorum."

İş insanı Ayşe Ertuğrul ise günlerinin iş ve ev arasında yoğun bir tempoda geçtiğini belirterek, bu koroda kendisine kaliteli zaman ayırdığını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Karaman yeşildereliler Derneği TSM Korosu

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