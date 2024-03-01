Farklı meslek gruplarından oluşan korodan muhteşem konser: Dakikalarca alkışlandılar

Geçtiğimiz yıllarda Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan "Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" projesi çerçevesinde, Tekirdağ Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi’nin destekleriyle ev hanımı, inşaat mühendisi, gayrimenkul danışmanı, sağlık personeli, güvenlik görevlisi ve öğretmen gibi farklı meslek grubu çalışanlarından oluşan Türk Müziği Korosu kuruldu. Milli Eğitim Bakanlığının bu projesi sona ermesine rağmen koro dağılmadı ve konser çalışmalarına devam etti.

MUHTEŞEM BİR GECEYE İMZA ATTILAR

Birçok meslek grubun çalışanlarında oluşan Türk Müziği Korosu Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde konser verdi. Konser öncesi salon adeta hınca hınç dolarken Şefliğini Hasan Ergül’ün yaptığı korodaki solistlerin eşsiz performansları, sanatseverlere muhteşem bir gece yaşattı. Büyük beğeni toplayan konser dakikalarca alkış topladı.

Konsere; Tekirdağ Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdem Zeray, İlçe Nüfus Müdürü Veysel Aydoğdu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Mutlu, Tarım İlçe Müdürü Ufuk İşcan katıldı.

