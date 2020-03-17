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Farklı sunumuyla Adana'nın "damak çatlatan" lezzeti: Metrelik Adana kebabı

ADANA HABERLERİ  | 17.03.2020 11:31 | Son Güncelleme

Adana'nın ilk akla gelen lezzetlerinden kebap, kentteki bir restoranda porsiyonlar yerine metrelik şekilde sunumuyla müşterilerin beğenisini kazanıyor - İşletme sahibi Süleyman Gökmen: - "Metrelik kebabın görselliği ve tadı çok güzel, gözü de doyuruyor. Onun için müşterilerimiz tercih ediyor" - Müşterilerden Yusuf Akın: - "Buraya 6-7 kişi geliyoruz. Kalabalık olduğumuz için tek porsiyon yerine metrelik istiyoruz. Hem daha avantajlı hem daha uygun oluyor"

EREN BOZKURT - Adana'nın tescilli lezzeti kebabın, porsiyonlar yerine metrelik şişlerde hazırlanıp servis edilmesi ilgi çekiyor.

Tarihi Kazancılar Çarşısı'ndaki bir restoran, kentin akla ilk gelen lezzetlerinden olan ve Türk Patent ve Marka Kurumuna yaklaşık 15 yıl önce tescil ettirilen Adana kebabını farklı bir sunumla müşterilerine hazırlıyor.

Erkek kuzunun kaburga etinin "zırh" diye tabir edilen büyük bıçakla çekilmesinin ardından, tuz ve toz kırmızı biber kullanıp yoğurarak elde edilen kıyma, metrelik şişe saplanarak mangalda pişiriliyor.

Bir metresinde en az bir kilogram kıyma kullanılan metrelik kebap, pişirildikten sonra lavaşın üzerine konarak, yanında közlenmiş biber ve domates, çeşitli salatalar ve ayran ya da şalgamla servis ediliyor.

Kentin yeni lezzetleri arasına giren metrelik kebap, görselliği ve farklı sunumuyla müşterilerin beğenisini kazanıyor.

- "Müşterilerimizin isteğine göre 2 metreye kadar yapabiliyoruz"

İşletme sahibi Süleyman Gökmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1982 yılında bir lokantada bulaşıkçı olarak işe başladığını, garson ve komilik yaptıktan sonra iş yerine ortak olduğunu anlattı.

Kazancılar Çarşısı'nın tarihi dokusunu bozmayarak iş yerini genişlettiklerini kaydeden Gökmen, müşterilerin istekleri doğrultusunda da menülerine yeni ürünler eklediklerini söyledi.

Menülerine ekledikleri metrelik kebabın müşterilerin beğenisini kazandığını belirten Gökmen, şöyle konuştu:

"Metrelik kebabın görselliği ve tadı çok güzel, gözü de doyuruyor. Onun için müşterilerimiz tercih ediyor. Bazı müşterilerimiz görsellik istiyor. 'Aynı tabağı aynı yemeği paylaşalım, aynı ete çatal uzatalım' isteyenler var. Bu tarz müşterilerimiz metrelik kebabı tercih ediyor. Metrelik kebabın gramajı masadaki kişi sayısına göre değişiyor. Metre kebap bir kilogramdan başlıyor. Müşterilerimizin isteğine göre 2 metreye kadar yapabiliyoruz."

Gökmen, metrelik kebabı tatmak için kente gelenler olduğundan da bahsederek, "Sosyal medyada duyup buraya geliyor, yemeklerini yiyip gidiyorlar." diye konuştu.

- Metrelik kebap, müşterilerin de beğenisini kazandı

Müşterilerden Yusuf Akın da arkadaşlarıyla metrelik kebap yemeye geldiklerini söyledi.

Akın, "Ben bu işletmenin 30 yıllık müşterisiyim. Adana'nın en meşhur kebapçılarından bir tanesi burası. Buraya 6-7 kişi geliyoruz. Kalabalık olduğumuz için tek porsiyon yerine metrelik istiyoruz. Hem daha avantajlı hem daha uygun oluyor. Metrelik kebabın görselliği güzel. Görselliği olduğu için tercih edenler de var. Biz de metrelik kebap yemek için buraya geliyoruz." ifadesini kullandı.

Ahmet Köse ise metrelik kebabı çok beğendiğini belirterek, dışarıda yemek yemeye çıktıklarında bu ürünü tercih ettiklerini aktardı.

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Adana kebap metrelik kebap

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