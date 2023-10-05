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Farklı ülkelerden gelen seramik sanatçıları Gordion Antik Kenti'ni gezdi

05.10.2023 07:51 | Son Güncelleme:
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Ankara'da düzenlenen 13. Uluslararası Macsabal İpek Yolu Sempozyumu'na katılan öğretim üyesi ve sanatçılar, Polatlı ilçesindeki "Gordion Antik Kenti" ile "Midas Tümülüsü" ve "Duatepe Anıtı"nı gezdi.

Farklı ülkelerden gelen seramik sanatçıları Gordion Antik Kenti'ni gezdi

Cumhuriyetin 100. yılı ve Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin kuruluşunun 40. yılı kutlamaları kapsamında, Kore Kültür Merkezi ve Polatlı Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen sempozyuma katılanlar için Polatlı ilçesindeki tarihi mekanlara gezi düzenlendi.

Güney Kore, Ukrayna, İngiltere, Peru, Singapur ve Türkiye'den 15 seramik sanatçısı ile öğretim üyeleri, "Gordion Antik Kenti" ile "Midas Tümülüsü" ve "Duatepe Anıtı"nı gezerek bölge hakkında bilgi aldı.

Daha sonra geziye katılanlar, Hacettepe Üniversitesinde "Gordion" temalı seramik çalışması gerçekleştirdi.

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nadire Şule Atılgan, AA muhabirine, 13 yıldır gerçekleştirdikleri uluslararası sempozyuma, UNESCO Dünya Mirası Asıl Listesi'ne alınan Gordion Antik Kenti'ni dahil ettiklerini söyledi.

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen sanatçıların her birinin "kültür elçisi" olduğunu vurgulayan Atılgan, sanatçıların aynı zamanda "Gordion Antik Kenti" ve "Frig Kültürü" üzerine çalışmalar yaptığını belirtti.

Sanatçıların yaptığı çalışmalarla Gordion'un tanıtımı kapsamında bir sergi açacaklarını anlatan Atılgan, "Bu topraklar çok kadim topraklar. Türk halkının, Anadolu halkının yetiştiği ve bütün insanlığın aslında kökeni olan, medeniyetlerin beşiği. Uluslararası sanatçılar tüm bu kültür birikimi hakkında bir miktar bilgi sahibi oldular. Aslında onlar kendilerine anlatılanları biliyorlar. Tarih kimin yazdığına bağlı olarak değişebilir. Gordion Antik Kenti ya da Çatalhöyük'ü onlara Batılı kaynaklar, belgeseller ya da filmler anlattığında gerçekler farklılaşabilir. Biz anlattığımızda ise kanıtlarıyla görmüş oldular. Ve gerçekten çok etkilendiler." dedi.

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü, Seramik Anasanat Dalı Öğretim Görevlisi Kim Yong Moon ise ülkedeki pek çok müzeyi gezdiğini, Türkiye'deki çanaklarla, Kore'deki çanaklar arasında çok benzerlik olduğunu belirtti.

Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Genel Koordinatörü Kadim Koç da yaptıkları çalışmalar sonunda Gordion Antik Kenti'nin Türkiye'nin 20'nci, Ankara'nın ilk UNESCO Dünya Mirası ilan edildiğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Hacettepe Üniversitesi Polatlı UNESCO Gordion Antik Kenti

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