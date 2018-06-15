İşte Saint Petersburg'taki o anlar...
Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!
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2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu ilk maçında Fas ile İran karşı karşıya geldi.
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Fas ve İran'ın yanı sıra Rusya'nın çeşitli bölgelerinden ve Finlandiya'dan gelen binlerce taraftar maçın oynandığı Saint Petersburg'un sokaklarını adeta bir karnaval yerine çevirdi.
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Futbolseverler, ülkelerinin geleneksel kıyafetleri ve bayraklarıyla sokakları renklendirdiler.
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İki takımın taraftarları, sokakların yanı sıra, metro ve stat önünde de coşkularını sürdürdü.
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Sokaklarda aralıksız çalınan vuvuzelalar, zaman zaman yerli halkı rahatsız etse de Rusların çoğunluğu iki takım taraftarlarının eğlencesine eşlik etti.
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Çalınan müzikler eşliğinde dans eden taraftarlar, daha sonra tribündeki yerlerini alarak takımlarına destek verdi.
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Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!
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Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!
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Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!
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Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!
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Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!
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Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!
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Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!
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Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!
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Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!
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Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!
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Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!
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Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!
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Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!
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Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!
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Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!
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Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!
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Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!
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Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!
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