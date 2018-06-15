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Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 15.06.2018 19:26 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası'nın ikinci gününe Faslı ve İranlı taraftarların coşkusu damga vurdu. Taraftarlar, hem stat dışında hem de tribünlerde renkli görüntüler oluşturdular.

İşte Saint Petersburg'taki o anlar...

Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!

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2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu ilk maçında Fas ile İran karşı karşıya geldi.

2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu ilk maçında Fas ile İran karşı karşıya geldi.
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Fas ve İran'ın yanı sıra Rusya'nın çeşitli bölgelerinden ve Finlandiya'dan gelen binlerce taraftar maçın oynandığı Saint Petersburg'un sokaklarını adeta bir karnaval yerine çevirdi.

Fas ve İran'ın yanı sıra Rusya'nın çeşitli bölgelerinden ve Finlandiya'dan gelen binlerce taraftar maçın oynandığı Saint Petersburg'un sokaklarını adeta bir karnaval yerine çevirdi.
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Futbolseverler, ülkelerinin geleneksel kıyafetleri ve bayraklarıyla sokakları renklendirdiler.

Futbolseverler, ülkelerinin geleneksel kıyafetleri ve bayraklarıyla sokakları renklendirdiler.
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İki takımın taraftarları, sokakların yanı sıra, metro ve stat önünde de coşkularını sürdürdü.

İki takımın taraftarları, sokakların yanı sıra, metro ve stat önünde de coşkularını sürdürdü.
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Sokaklarda aralıksız çalınan vuvuzelalar, zaman zaman yerli halkı rahatsız etse de Rusların çoğunluğu iki takım taraftarlarının eğlencesine eşlik etti.

Sokaklarda aralıksız çalınan vuvuzelalar, zaman zaman yerli halkı rahatsız etse de Rusların çoğunluğu iki takım taraftarlarının eğlencesine eşlik etti.
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Çalınan müzikler eşliğinde dans eden taraftarlar, daha sonra tribündeki yerlerini alarak takımlarına destek verdi.

Çalınan müzikler eşliğinde dans eden taraftarlar, daha sonra tribündeki yerlerini alarak takımlarına destek verdi.
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Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!

Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!
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Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!

Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!
9 / 24

Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!

Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!
10 / 24

Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!

Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!
11 / 24

Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!

Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!
12 / 24

Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!

Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!
13 / 24

Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!

Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!
14 / 24

Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!

Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!
15 / 24

Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!

Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!
16 / 24

Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!

Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!
17 / 24

Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!

Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!
18 / 24

Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!

Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!
19 / 24

Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!

Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!
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Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!

Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!
21 / 24

Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!

Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!
22 / 24

Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!

Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!
23 / 24

Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!

Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!
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Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!

Fas-İran mücadelesinden renkli görüntüler!
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fas iran Dünya Kupası

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