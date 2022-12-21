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Fas Kralı, Dünya Kupası'ndaki başarısından dolayı milli takım oyuncularına kraliyet nişanı verdi

21.12.2022 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fas Kralı 6. Muhammed, Fas milli takım oyuncularına Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performanstan dolayı kraliyet nişanı verdi.

Fas Kralı, Dünya Kupası'ndaki başarısından dolayı milli takım oyuncularına kraliyet nişanı verdi

Fas haber ajansında yer alan habere göre, Kral 6. Muhammed milli takım oyuncularını başkent Rabat'taki Kraliyet Sarayı'nda düzenlediği resepsiyonda ağırladı.

Fas Kralı'nın tüm milli takım ekibine kraliyet nişanı verilmesini kararlaştırdığı belirtildi.

Tarihinde ilk kez yarı final oynayarak FIFA Dünya Kupası'nda 4. olan Fas Milli Takımı, ülkede coşkuyla karşılanmıştı.

Başkent Rabat'ta milli forma giyerek Fas bayrağını taşıyan binlerce vatandaş, 5. Muhammed Caddesi ve 2. Hasan Caddesi'nde Katar'dan dönen Fas Milli Takımı ekibine tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulunmuştu.

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Fas dünya kupası

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