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Fatih Altaylı Canan Karatay'a ateş püskürdü! "Çok sayıda hastanın ölümüne sebep olmuştur"

19.08.2023 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açıklamaları ile sık sık gündem olan gazeteci Fatih Altaylı ünlü isim Canan Karatay ile ilgili zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Karatay'ı Nazi doktoru Josef Mengele'ye benzeten Altaylı'nın "Bilerek veya bilmeyerek çok sayıda hastanın ölümüne doğrudan ya da dolaylı yoldan sebep olmuştur" iddiası dikkat çekti.

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı açıklamaları ve sert çıkışları ile çok konuşulan isimlerden biri. Sağlık konusundaki önerileri ile dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay ile ilgili açıklama yapan Altaylı açtı ağzını yumdu gözünü.

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Prof. Dr. Canan Karatay'ın en son yaptığı Covid-19 açıklamasına değinen Fatih Altaylı Karatay'a tepki gösterdi. Ünlü gazeteci Karatay'ın Nazi Almanyası'nda milyonlarca kişinin ölümünden sorumlu tutulan doktor Josef Mengele'ye benzediğini dile getirdi.

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"MİLYONLARCA İNSANIN HASTALANMASINA HATTA ÖLÜMÜNE..."

"Zannederim, ünlü doktor Canan Karatay hanımefendi de, Dr. Mengele kadar olmasa da, bilerek veya bilmeyerek çok sayıda hastanın ölümüne doğrudan ya da dolaylı yoldan sebep olmuştur." diyen Altaylı açıklamasında "Canan Karatay, kendi uzmanlık alanı olmayan konularda hiçbir somut bilgiye ya da araştırmaya dayanmayan önerileri ile insanlara kullandıkları ilaçları terk ettirerek, tanımadığı görmediği hastalara medya üzerinden çeşitli gıdaları kullanmalarını ve kullanmamalarını önererek, dinleyenlerin hoşuna gidecek ama asla bilimselliği olmayan ve kanıtlanmamış rejimler ve gıdalar hakkında güzellemeler yaparak milyonlarca insanın hastalanmasına, sağlığını yitirmesine ve hatta muhtemelen ölümüne sebebiyet vermiştir." cümlelerine yer verdi.

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"MEDENİ BİR ÜLKEDE BİR HASTANENİN ÖNÜNDEN GEÇİRİLMEZ"

Fatih Altaylı "Medeni bir ülkede Canan Karatay gibi birisi değil hekimlik yapmak, bir hastanenin veya hekim muayenehanesinin önünden bile geçirilmez, tıp doktorluğu yapması ömür boyu yasaklanır, tazminat davalarından tüm servetini yitirirdi." dedi.

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