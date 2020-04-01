MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fatih Altaylı'dan ünlülere 'Hayat Eve Sığar' eleştirisi: Öyle eve babam da sığar

Fatih Altaylı'dan ünlülere 'Hayat Eve Sığar' eleştirisi: Öyle eve babam da sığar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2020 01:18 | Son Güncelleme

Habertürk'te yayınlanan Teke Tek programını sunan gazeteci Fatih Altaylı, koronavirüs salgınında lüks villalarından 'Hayat Eve Sığar' paylaşımları yapan ünlü isimlere tepki gösterdi. Altaylı, "3 milyon dolarlık evde oturuyorsun, evin 500 metrekare. Hayat tabi eve sığar, öyle eve babam da sığar" dedi.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında koronavirüs salgını konu alındı. Programda konu 'Hayat Eve Sığar' sloganına gelince Fatih Altaylı bazı ünlü isimleri eleştirdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal medya hesaplarından "Hayat Eve Sığar" paylaşımları yapan ünlüler için konuşan Altaylı,"Bir takım ünlüler fotoğraflar yayınlıyor 'Hayat Eve Sığar' diye. 500 metrekare evin varsa iki kişiysen, bahçe falan varsa hayat eve sığar tabi. 2 konser veriyorum 500 bin TL indiriyorum. 3 milyon dolarlık evde oturuyorum, evim 500 metrekare, karım var çocuğum var 2 tane hizmetçim var hayat eve sığar! Öyle eve babam da sığar. Ama 55 metrekarede evde 6 kişi yaşıyorsan hayat eve daha zor sığıyor" ifadelerini kullandı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKarantinadan kaçtı, soluğu orada aldı!Karantinadan kaçtı, soluğu orada aldı!
Survivor'da elenen isim belli olduSurvivor'da elenen isim belli oldu
Kızlarıyla yarışıyor! İşte değişimiKızlarıyla yarışıyor! İşte değişimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hayat eve sığar, fatih altaylı, teke tek,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Müge Anlı sağlıkçıları hedef aldı ortalık karıştı!

Müge Anlı sağlıkçıları hedef aldı ortalık karıştı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Tepki çeken paylaşım! Lahmacuna 'Ermeni pizzası' dedi

Tepki çeken paylaşım! Lahmacuna 'Ermeni pizzası' dedi

Karantinadan sıkıldı TikTok'a girdi! Seksi dans

Karantinadan sıkıldı TikTok'a girdi! Seksi dans

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Star Wars'ın yıldızı Andrew Jack, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Star Wars'ın yıldızı Andrew Jack, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Survivor'da kim elendi? Survivor sms sıralaması sonuçları açıklandı! İşte 31 Mart Salı Survivor'dan elenen isim

Survivor'da elenen isim belli oldu

Işıl Reçber, koronavirüse yakalanan eşi Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi

İlk 72 saat zordu

İrem Sak’tan karantina paylaşımı

İrem Sak’tan karantina paylaşımı

Fahriye Evcen'in el dansına Talat Bulut'tan yanıt geldi!

Fahriye Evcen'e Talat Bulut'tan yanıt geldi!

Kuruluş Osman kadrosuna yeni oyuncu! Bizans Prensesi Adelfa'yı kim oynuyor?

Kuruluş Osman dizisine sürpriz oyuncu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.