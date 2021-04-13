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Fatih Altaylı: Mustafa Cengiz gerekirse doktor raporuyla görevden alınmalı

13.04.2021 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in sözlerine Fatih Altaylı'dan flaş bir tepki geldi.

Fatih Altaylı: Mustafa Cengiz gerekirse doktor raporuyla görevden alınmalı

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'in futbolculara yönelik "haysiyet ve şeref" sözleri tepki toplarken, en ciddi çıkışlardan biri Fatih Altaylı'dan geldi.

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden, Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Galatasaray spor kulübü başkanlık koltuğunu işgal eden kişinin şuur kaybı yaşadığı artık saklanamaz. Kulübe ve camiaya daha fazla zarar vermeden, gerekirse doktor raporu ile görevden alınmalıdır" şeklinde bir paylaşım yaptı.

MUSTAFA CENGİZ NE DEMİŞTİ?

"Futbolcular haysiyet şereflerini hatırlasınlar. Kendilerine oynamıyorlar. Türkiye'nin en büyük camiasındalar. Ölümüne oynamalılar. Bunu neden yapmıyor futbolcularımız. İpinde değil adamın, profesyonelce bakıyor. 2. maç oynamazsa prim alamıyor. Onu da hesaplayabilir. Türk futbolcular nerede o zaman? Ben çıldırıyorum izlerken."


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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Cengiz Galatasaray Futbol Kulübü Fatih Altaylı
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Adam haklı beyler !!! Başkan gider ayak şaşırmış !!

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