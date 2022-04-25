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Fatih Erbakan, partisinin İstanbul iftarına katıldı

25.04.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Erbakan, partisinin İstanbul iftarına katıldı

İSTANBUL (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Fatih Erbakan, "Türkiye, Milli Görüşle yönetilmediği zaman üç tane felaketle karşı karşıya kalır. Bir tanesi aç kalmak, ikincisi borca esir olmak, üçüncüsü de işsiz kalmak." dedi.

Erbakan, partisinin İstanbul İl Başkanlığınca Avcılar'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, eski başbakan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı anarak sözlerine başladı.

Necmettin Erbakan'ın, Türkiye'nin Milli Görüş ile yönetilmemesi halinde karşılaşılacak durumlarla ilgili sözlerini hatırlatan Fatih Erbakan, "Türkiye, Milli Görüşle yönetilmediği zaman üç tane felaketle karşı karşıya kalır. Bir tanesi aç kalmak, ikincisi borca esir olmak, üçüncüsü de işsiz kalmak. Ahlaki erozyonu da ifade ediyordu dördüncü madde olarak ama burada ekonomik konulara ağırlık vereceğimizden dolayı üç madde üzerinde durmak istiyorum." diye konuştu.

Vatandaşların, Necmettin Erbakan ve Milli Görüşe olan vefa borcunu Yeniden Refah Partisi'ne oy vererek ödeyeceklerini dile getiren Fatih Erbakan, şunları ifade etti:

"Yeniden Refah Partisi olarak geldiğimizde tek bütçe yaparak işe başlayacağız. Belediyelere, bakanlıklara, külliyeye ve bütün kamu kuruluşlarına tek bütçe yapma zorunluluğu getirilecek. Hiç kimse birbirinden daha fazla bir gider, harcama yapma imkanına sahip olmayacak. 'Kamu tek' hesabıyla, yani havuz sistemiyle ve tek bütçeyle faize giden milyarlarca dolar kurtarılmış olacak. Faiz giderleri en aşağı seviyeye getirilecek ve en kısa süre içerisinde sıfırlanacak. AR-GE başkanlığımızın çok titiz çalışmalarla ortaya koymuş olduğu, 'Milli Kaynak Paketleri' kitabımızda yazan, 15 adımla bir senede borçsuz, vergisiz 150 milyar dolar kaynağı bulacağız ve bu aziz milleti kaynakla buluşturacağız."

İftar programına Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Doğan Aydal, Zafer Emanetoğlu, Erkan İlyas Helvacı ve partililer katıldı.

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