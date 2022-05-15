YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin Kocaeli İl Kongresi'nde konuştu:

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin Kocaeli İl Kongresi'nde konuştu:

15.05.2022 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İktidar partisi de havası ve parası çok bol olan partiler de dahil olmak üzere seçime girme hakkına sahip 27 parti içerisinde en fazla üye kaydeden parti olduk"

KOCAELİ (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçime girme hakkına sahip 27 siyasi parti arasında en fazla üye kaydeden parti olduklarını söyledi.

Partisinin Kocaeli İl Başkanlığının İzmit Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 2. Olağan Kongresi'nde konuşan Erbakan, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türkiye'de halkın bir numaralı gündem maddesinin ekonomik sıkıntılar olduğuna değinen Erbakan, milletin derdine derman olmak için yola çıkan Yeniden Refah Partisi'nin de bir numaralı gündem maddesinin ekonomi olduğunu kaydetti.

İktidara gelmeleri halinde öncelikle denk bütçe yapacaklarını aktaran Erbakan, gelirinden daha fazlasını harcama yetkisini tüm kurumların elinden alacaklarını, faiz ödemelerini azaltacaklarını ve kısa sürede sıfıra indireceklerini, israfın önüne geçeceklerini söyledi.

Partilerinin üye kaydında önemli başarılar elde ettiğini kaydeden Erbakan, şöyle konuştu:

"İktidar partisi de havası ve parası çok bol olan partiler de dahil olmak üzere seçime girme hakkına sahip 27 parti içerisinde en fazla üye kaydeden parti olduk. Bu başarı çok büyük manalar ifade etmektedir. Çünkü bizim onlar gibi televizyon kanallarımız, gazetelerimiz, internet haber sitelerimiz yok. Onlar gibi cilalayıp parlatma operasyonlarıyla bizi ön plana çıkarmıyorlar.

Bizim onlar gibi mecliste milletvekillerimiz yok. Yüzlerce belediye başkanımız yok, onlar gibi devletten hazine yardımı almıyoruz. Dış güçlerin desteğini, rüzgarını arkamıza anlamışız, Allah muhafaza buyursun. Bütün bunlara rağmen hepsini geçip başa güreşen ve bu ay Yargıtay'ın resmi ilanında olduğu gibi en fazla üye kaydeden parti Yeniden Refah Partisi oldu."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmit Belediyespor'da hedef, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde kalabilmekİzmit Belediyespor'da hedef, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde kalabilmek
YÖK Başkanı Özvar Eskişehir'de proje takımı ve kulüp öğrencileriyle buluştuYÖK Başkanı Özvar Eskişehir'de proje takımı ve kulüp öğrencileriyle buluştu
Göztepe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdüGöztepe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kocaeli Namaz Vakitleri 15 Mayıs Pazar

İmsak
03:51
Sabah
05:36
Öğle
13:02
İkindi
16:56
Akşam
20:17
Yatsı
21:55
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Artık hemen bozulmayacak! Akıllara durgunluk veren yöntem

Artık hemen bozulmayacak! Akıllara durgunluk veren yöntem

''Arkadaşım zihin gücümle kanseri yendi''

''Arkadaşım zihin gücümle kanseri yendi''

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Banyo yapmadığını söyledi! “Kocam buna aldırmıyor”

Banyo yapmadığını söyledi! “Kocam buna aldırmıyor”

Anaokuldan gelen hediyeyi görünce inanmadı! “Bu ne?”

Anaokuldan gelen hediyeyi görünce inanmadı! “Bu ne?”

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.