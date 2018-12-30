Falcao transferinde flaş gelişme!

Galatasaray'ın Falcao transferiyle ilgili son gelişmeleri yıldız futbolcunun Türkiye temsilcisi Fatih İlek aktardı. A Spor'a konuşan Fatih İlek, şartların olgunlaştığını ve Falcao'nun son olarak Rodallega'ya Türkiye'yi sorduğunu söyledi.

İşte Fatih İlek'in açıklamaları;

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş farklı aralıklarla Monaco ile görüştü. Şartları yerine getirebilir miyiz diye sordular ama olumsuz sonuçlandı.

"FALCAO, RODALLEGA'YA TÜRKİYE'Yİ SORDU"

Galatasaray yaz döneminde de Falcao'yu istedi. Ancak olmadı. Falcao dün Hugo Rodallega'ya, Türkiye'yi sordu. Monaco, Falcao'nun maaşını ödemek istemiyor. Burada tercihi Falcao yapacak.

"FALCAO GALATASARAY'A GELEMEZ DİYORLAR AMA..."

Türkiye'de, Falcao Galatasaray'a gelemez diyorlar. Galatasaray'a son 10 yılda birçok dünya yıldızı geldi. Galatasaray bunları yapamayacak bir kulüp mü? Ben Galatasaray'ın sponsor aradığını da biliyorum. Şartlar olgunlaşabilir. Şu anda her şey iyi gidiyor. İnşallah önümüzdeki haftalarda güzel haberi paylaşmayı düşünüyoruz.

