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Fatih Karagümrük Jimmy Durmaz'ın transferini resmen açıklandı

04.08.2021 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan Jimmy Durmaz'ı transfer etti.

Fatih Karagümrük Jimmy Durmaz'ın transferini resmen açıklandı

Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'ı kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki kanat oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Jimmy Durmaz, geçen sezon Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giymişti. Deneyimli futbolcu, kırmızı-siyahlı formayla tüm kulvarlarda çıktığı 31 maçta 3 gole imza atmıştı.

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GALATASARAY'DA RESMİ AÇIKLAMA

"Profesyonel Futbolcumuz Jakup Jimmy Durmaz ile olan sözleşme anlaşarak karşılıklı sona erdirilmiştir."


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Fatih Karagümrük
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