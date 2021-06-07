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Fatih Karagümrük, Aleksandar Pesic anlaştı! İşte alacağı ücret...

07.06.2021 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, son olarak Maccabi Tel Aviv forması giyen Aleksandar Pesic'i ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Fatih Karagümrük, Aleksandar Pesic anlaştı! İşte alacağı ücret...

TFF Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, son olarak Maccabi Tel Aviv forması giyen Aleksandar Pesic ile anlaşmaya vardı.

ANLAŞMA SAĞLADI! İŞTE ALACAĞI ÜCRET

Sırp basınında yer alan haberlere göre; İstanbul ekibinin, 29 yaşındaki forvet oyuncusuyla 2+1 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi. Fatih Karagümrük'ün oyuncuya yıllık 650 bin Euro ödeyeceği belirtildi.

31 MAÇTA 11 GOL ATTI

Pesic, bu sezon forma giydiği 31 maçta 11 gol kaydetti.

FORMASINI TERLETTİĞİ TAKIMLAR

29 yaşındaki oyuncu kariyerinde daha önce OFI, Sheriff, Jagodina, Toulouse, Atalanta, Kızılyıldız, Seoul ve Ittihad gibi takımlarının da formalarını giymişti.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Fatih Karagümrük
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