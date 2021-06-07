Fatih Karagümrük, Aleksandar Pesic anlaştı! İşte alacağı ücret...

TFF Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, son olarak Maccabi Tel Aviv forması giyen Aleksandar Pesic ile anlaşmaya vardı.
Sırp basınında yer alan haberlere göre; İstanbul ekibinin, 29 yaşındaki forvet oyuncusuyla 2+1 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi. Fatih Karagümrük'ün oyuncuya yıllık 650 bin Euro ödeyeceği belirtildi.
Pesic, bu sezon forma giydiği 31 maçta 11 gol kaydetti.
29 yaşındaki oyuncu kariyerinde daha önce OFI, Sheriff, Jagodina, Toulouse, Atalanta, Kızılyıldız, Seoul ve Ittihad gibi takımlarının da formalarını giymişti.
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