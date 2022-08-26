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Fatih Karagümrük Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta? Fatih Karagümrük Ankaragücü hangi kanalda?

26.08.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçta hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Teknik direktör Mustafa Dalcı'nın öğrencileri sahadan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Peki Fatih Karagümrük Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta? Fatih Karagümrük Ankaragücü hangi kanalda?

Fatih Karagümrük Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta? Fatih Karagümrük Ankaragücü hangi kanalda?

Fatih Karagümrük ile Ankaragücü Süper Lig'in 4. haftasında karşılaşacak. Heyecanla beklenen maç öncesi çok sayıda vatandaş internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki Fatih Karagümrük Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta? Fatih Karagümrük Ankaragücü hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı 27 Ağustos 2022 Cumartesi günü saat 19.15'te başlayacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.

FATİH KARAGÜMRÜK ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı beIN Sports 1 ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.

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Süper Lig Fatih Karagümrük ankaragücü oynanacak maçı atatürk olimpiyat süper li
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