Fatih Karagümrük ile Ankaragücü Süper Lig'in 4. haftasında karşılaşacak. Heyecanla beklenen maç öncesi çok sayıda vatandaş internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki Fatih Karagümrük Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta? Fatih Karagümrük Ankaragücü hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı 27 Ağustos 2022 Cumartesi günü saat 19.15'te başlayacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.

FATİH KARAGÜMRÜK ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı beIN Sports 1 ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.

