Fatih Karagümrük, Denizlispor'u 5-1 mağlup etti

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Karagümrük evinde Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Karagümrük 5-1'lik skorla kazandı ve sezonu 8. sırada tamamladı.

Denizlispor 26. dakikada Mesanovic'in golüyle öne geçerken, Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 42. dakikada penaltıdan Borini, 45+1. ve 82. dakikalarda Sobiech, 52. dakikada Lens ve 90+1. dakikada Hedenstad kaydetti. Öte yandan Denizlispor'da Ali Yavuz Kol, 35 ve 39. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla sezona 3'te 3 ile nokta koyan Karagümrük, 60 puanla sezonu 8. sırada tamamladı. Üst üste 5. yenilgisini alan ve 12 maçtır kazanamayan Denizlispor ise 28 puanla son sırada TFF 1. Lig'e düştü.

