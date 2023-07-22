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Fatih Karagümrük, Frederic Veseli’yi transfer etti

22.07.2023 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük, 30 yaşındaki Arnavut futbolcu Frederic Veseli’yi 2 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Karagümrük, geçen sezonu İtalya Serie B’den Serie C’ye düşen Benevento’da geçiren 30 yaşındaki Arnavut savunmacı Frederic Veseli’yi kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.

Savunmanın farklı bölgelerinde oynayabilen Veseli’yle ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada sözleşmenin 2 yıllık olduğunu belirtilirken, "Arnavutluk Milli Takımının formasını 43 kez giyme başarısı gösteren Frederic Veseli’ye ailemize hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

30 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Benevento ile Serie B’de 21 maçta forma giyerken, 2 asistlik katkı sağladı.

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