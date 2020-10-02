Fatih Karagümrük, Galatasaraylı Jimmy Durmaz'ı kiraladı

Fatih Karagümrük, Galatasaray forması giyen Jimmy Durmaz’ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
Fatih Karagümrük'ün transferleri
-Viviano
-Aatif Chahechouhe
-Vato Arveladze
-Lichaj
-Zukanovic
-Mevlüt Erdinç
-Biglia
-Aksel Aktaş
-Enzo Roco
-Balkovec
-Badou Ndiaye
-Jimmy Durmaz
(DHA)
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