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Fatih Karagümrük, Galatasaraylı Jimmy Durmaz'ı kiraladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.10.2020 17:10 | Son Güncelleme

Fatih Karagümrük, Galatasaraylı futbolcu Jimmy Durmaz’ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Fatih Karagümrük, Galatasaraylı Jimmy Durmaz'ı kiraladı

Fatih Karagümrük, Galatasaray forması giyen Jimmy Durmaz’ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Fatih Karagümrük'ün transferleri

-Viviano
-Aatif Chahechouhe
-Vato Arveladze
-Lichaj
-Zukanovic
-Mevlüt Erdinç
-Biglia
-Aksel Aktaş
-Enzo Roco
-Balkovec
-Badou Ndiaye
-Jimmy Durmaz

(DHA)

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