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Fatih Karagümrük-Gaziantep maçının ardından

14.08.2021 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli: - "Lige 3 puanla başlamak çok önemliydi. Daha iyi bir noktaya geleceğiz" - Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut: - "Lige daha iyi başlamak isterdik"

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında ağırladığı Gaziantep'i 3-2 mağlup eden VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Francesco Farioli, 3 puanla başlamanın çok önemli olduğunu söyledi.

İtalyan teknik adam, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını belirten Farioli, "Lige 3 puanla başlamak çok önemliydi. Daha iyi bir noktaya geleceğiz. Yolumuz çok uzun. Genel olarak oyuncularımın performansından memnunum. Bazı oyuncularımızın istenilen düzeye gelmeleri için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

İlk 11'de 3 yerli oyuncu oynatma zorunluluğuyla ilgili bir soruya Francesco Farioli, "Yeni kurala doğal olarak alışık olmamız lazım. Bazı pozisyonlarda yabancı oyuncuları kullanıyorum. Bugün oynayan 3 Türk oyuncunun performansından memnunum. Efe daha fazlasını beklediğimiz bir oyuncu. Bu kalitesi var. Jimmy Durmaz bize gerekli yardımı yaptı. Kerim çok fazla mücadele etti. Erhun da çok iyi işler yaptı. Bence Türk ya da yabancı oyuncu kavramı yok. Oyuncunun iyisi vardır. İyi oyuncu da her zaman sahada olur." cevabını verdi.

Son olarak yaklaşık 1,5 yıl sonra taraftarların statta yer almasıyla ilgili görüşlerini aktaran Farioli, "Çok mutluyum. Dönmeleri bizim için çok önemliydi. Maçtan düştüğümüz anlarda bizi arkada iten bir güç oldu. Haftalar geçtikçe taraftar sayısının artacağını düşünüyorum." diye konuştu.

- Erol Bulut: "Daha iyi başlamak isterdik"

Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut, önümüzdeki haftalarda eksiklerini kapatarak daha iyi bir performans sergileyeceklerini kaydetti.

Müsabakaya istedikleri başlangıcı yapamadıklarını aktaran Bulut, "Lige daha iyi başlamak isterdik. Kaybettik. Maçın ilk yarısı Fatih Karagümrük'ün kontrolünde geçti. İkinci yarı çok iyi mücadele ettik. Oyuncularım ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Daha iyi bir Gaziantep seyrettirmek istiyoruz. Orta saha ve hücum hattı için anlaştığımız 3 futbolcu da aramıza katılacak. Detaylar üzerinde daha fazla çalışmak gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

Angelo Sagal'ın ilk yarının sonunda gördüğü kırmızı kartla ilgili Erol Bulut, "Kırmızı kart kararı biraz ağır. Oyuncunun topa hamlesi var. Sonra ayağı da değmiş olabilir." ifadelerini kullandı.

Son olarak Gaziantep'in son 2 sezonda daha fazla kontraatak futbolu oynadığını vurgulayan Bulut, "Bunu değiştirmek istiyoruz. Topa sahip olmaya çalışıyoruz. Zaman gerekiyor. Transferlerle takımı daha üst seviyeye çekmek istiyoruz. Geçen seneden daha iyisini yapmaya çalışacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

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