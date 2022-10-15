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Fatih Karagümrük-Hatayspor maçının ardından

15.10.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo: "Bugün tek seçeneğimiz vardı, kazanmak. Kazandık, bununu için çok mutluyum" - Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: "3-0 mağlup olduk, bahanelerin arkasına sığınmaya gerek yok"

İSTANBUL (AA) - VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Spor Toto Süper Lig'de Atakaş Hatayspor karşısında 3-0'lık skorla elde ettikleri galibiyet için çok mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan İtalyan teknik adam, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik ederek, "Bugün tek seçeneğimiz vardı, kazanmak. Kazandık, bununu için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Zor bir dönemden geçiyorduk. Üzerimizde bir baskı vardı. Bunu attığımız için mutluyum." diye konuştu.

Atakaş Hatayspor'un son iki maçını kazanarak İstanbul'a geldiğini hatırlatan Pirlo, "Kolay bir maç olmayacağını biliyorduk. Bütün hafta hazırlandığımız gibi bir maç oldu. Gol de yemedik. Bu da bizi mutlu etti. Geçen hafta Fenerbahçe'ye karşı çok iyi bir maç oynadık ama puan alamadık. Burada kazanmak ve bunu devam ettirmek ilerisi için çok önemli. Bu istek ve oyun anlayışıyla devam etmemiz lazım. Sadece bir maçın yetmeyeceğini hepimiz biliyoruz. İlerisi için çalışmamız lazım." şeklinde görüş belirtti.

- Volkan Demirel: "Bahanelerin arkasına sığınmaya gerek yok"

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, karşılaşmayla ilgili olarak "3-0 mağlup olduk, bahanelerin arkasına sığınmaya gerek yok. İyi yaptığımız, kötü yaptığımız şeyler var. Karagümrük'ü galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Şimdi kupa maçımıza hazırlanacağız. Bu maçı unutup yolumuza bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Volkan Demirel, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlamada hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı, yaralananlar için de acil şifalar dileyerek "Bu tarz şeylerin son bulmasını istiyoruz. İnşallah böyle şeyler tekrar yaşanmaz." ifadelerini kullandı.

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