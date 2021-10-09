Fatih Karagümrük, kadın takımının başına Bahar Özgüvenç'i getirdi

İSTANBUL (AA) - Fatih Karagümrük Kulübü, kadın futbol takımının teknik direktörlüğüne Bahar Özgüvenç'in getirildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz 2021-2022 sezonu Kadın Futbol Takımımızın teknik direktörlüğü için geçtiğimiz sezon Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile şampiyonluk yaşamış Bahar Özgüvenç ile anlaşmıştır. Kendisine ve kulübümüze hayırlı olsun."
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz