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Fatih Karagümrük, kadın takımının başına Bahar Özgüvenç'i getirdi

09.10.2021 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük, kadın takımının başına Bahar Özgüvenç'i getirdi

İSTANBUL (AA) - Fatih Karagümrük Kulübü, kadın futbol takımının teknik direktörlüğüne Bahar Özgüvenç'in getirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz 2021-2022 sezonu Kadın Futbol Takımımızın teknik direktörlüğü için geçtiğimiz sezon Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile şampiyonluk yaşamış Bahar Özgüvenç ile anlaşmıştır. Kendisine ve kulübümüze hayırlı olsun."

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