Fatih Karagümrük, Kayserispor'u 3 golle geçti

Süper Lig'de 31. haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük ile Hes Kablo Kayserispor karşılaştı.
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 33'te Jimmy Durmaz, 58'de Lucas Castro ve 86'da Artur Sobiech kaydetti.
Hafta içinde teknik direktör Şenol Can ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük, ligde 3 maç (1 beraberlik, 2 yenilgi) sonra kazandı; puanını 44'e yükseltti.
Hes Kablo Kayserispor ise 31 puanda kaldı.
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