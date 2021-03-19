SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fatih Karagümrük
  4. Fatih Karagümrük, Kayserispor'u 3 golle geçti

Fatih Karagümrük, Kayserispor'u 3 golle geçti

19.03.2021 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük, Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

Fatih Karagümrük, Kayserispor'u 3 golle geçti

Süper Lig'de 31. haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük ile Hes Kablo Kayserispor karşılaştı.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 33'te Jimmy Durmaz, 58'de Lucas Castro ve 86'da Artur Sobiech kaydetti.

Hafta içinde teknik direktör Şenol Can ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük, ligde 3 maç (1 beraberlik, 2 yenilgi) sonra kazandı; puanını 44'e yükseltti.

Hes Kablo Kayserispor ise 31 puanda kaldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hamileyken öldürülen 17 yaşındaki Sezen’in vasiyeti yürek yaktıHamileyken öldürülen 17 yaşındaki Sezen’in vasiyeti yürek yaktı
Fatih Karagümrük'ten UEFA'ya Şampiyonlar Ligi önerisiFatih Karagümrük'ten UEFA'ya Şampiyonlar Ligi önerisi
Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...
Anahtar Kelimeler:
Fatih Karagümrük Kayserispor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Yeni gruba geçiyoruz

Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Yeni gruba geçiyoruz

F.Bahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor

F.Bahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor

Milliler Norveç'i farklı geçti

Milliler Norveç'i farklı geçti

Talisca'dan G.Saray için transfer sözleri

Talisca'dan G.Saray için transfer sözleri

Emre Mor, Celta Vigo'yu yine kızdırdı!

Emre Mor, Celta Vigo'yu yine kızdırdı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrıldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Uğurcan Çakır, penaltı şanssızlığını kırıyor

Uğurcan Çakır, penaltı şanssızlığını kırıyor

Fenerbahçe maçı iptal edildi

Fenerbahçe maçı iptal edildi

Klaassen: Türkiye 5 kez geldi, 4 gol oldu

Klaassen: Türkiye 5 kez geldi, 4 gol oldu

Diğer Haberler

Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevine Francesco Farioli getirildi

Yeni teknik direktör resmen açıklandı

Fatih Karagümrük, Kayserispor'u 3 golle geçti

Karagümrük, Kayserispor'u 3 golle geçti

Karagümrük'te Şenol Can dönemi sona erdi

Mağlubiyetlerin ardından görevi bıraktı

Fatih Karagümrük'te Teknik direktör Şenol Can için ayrılık kararı!

Alınan mağlubiyet sonrası yollar ayrıldı!

Fatih Karagümrük'ten UEFA'ya Şampiyonlar Ligi önerisi

Fatih Karagümrük'ten UEFA'ya Şampiyonlar Ligi önerisi

ÖZET | Karagümrük - MKE Ankaragücü maç sonucu: 0-1

Ankaragücü, Alper Potuk ile kazandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.