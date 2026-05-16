Fatih Karagümrük lige Alanyaspor galibiyetiyle veda etti!

Trendyol Süper Lig’in 34. ve son haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor’u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

  1. dakikada Berkay’ın topuk pasında topu alan Barış, bekletmeden savunma arkasına sarkan Larsson’u topla buluşturdu. Larsson’un kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
  2. dakikada ceza sahasında topla buluşan Babicka, Enes Keskin’in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Oğuzhan Aksu, oyunu devam ettirdi.
  3. dakikada VAR tarafından yapılan öneriyle monitörde pozisyonu inceleyen hakem Oğuzhan Aksu, penaltı kararı verdi.
  4. dakikada penaltıda topun başına geçen Larsson’un sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Victor’un müdahalesine rağmen ağlara gitti. 2-1

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Selahattin Altay, Mücahid Adem Çelebi
Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Esgaio, Biraschi, Anıl Yiğit Çınar, Çağtay Kurukalıp, Bartuğ Elmaz, Kranevitter, Traore (Babicka dk. 64), Berkay Özcan, Barış Kalaycı (Tarık Buğra Kalpaklı dk. 90+1), Larsson (Fatih Kurucuk dk. 90)
Yedekler: Kerem Yandal, Berke Can Evli, Burhan Ersoy, Muhammed Kadıoğlu, Oğuzhan Odabaş, Kaan Arda Demir, Kerem Özmen
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Viana (Güven Yalçın dk. 82), Hadergjonaj, Maestro (Efecan Karaca dk. 81), Makouta (İzzet Çelik dk. 72), Ruan, Enes Keskin (İbrahim Kaya dk. 72), Ui-jo (Hagi dk. 72), Meschack
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Janvier, Fatih Aksoy, Buluthan Bulut, Ümit Akdağ
Teknik Direktör: Joao Pereira

Goller: Larsson (dk. 47 ve 72 pen.) (Fatih Karagümrük), Meschack (dk. 32) (Corendon Alanyaspor)
Sarı kart: Çağtay Kurukalıp (Fatih Karagümrük)
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

