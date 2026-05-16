SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Hyeon-gyu Oh, Güney Kore’nin Dünya Kupası kadrosuna seçildi

Beşiktaşlı futbolcu Hyeon-gyu Oh, Güney Kore’nin 2026 FIFA Dünya Kupası milli takım kadrosuna seçildi.

Hyeon-gyu Oh, Güney Kore’nin Dünya Kupası kadrosuna seçildi
Oh Hyeon-Gyu

Oh Hyeon-Gyu

GKO Güney Kore
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Güney Kore, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası için 26 kişilik milli takım kadrosunu duyurdu. Beşiktaş formasını terleten Hyeon-gyu Oh da kadroda yer aldı. Daha önce Fenerbahçe forması giyen Kim Min-jae de kadroda yer alan isimlerden oldu.

KADRO AÇIKLANDI!

Hyeon-gyu Oh, Güney Kore’nin Dünya Kupası kadrosuna seçildi 1

Güney Kore’nin 2026 Dünya Kupası kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Jo Hyeon-woo, Kim Seung-gyu, Song Bum-keun.
Defans: Kim Min-jae, Cho Yu-min, Lee Han-beom, Kim Tae-hyeon, Park Jin-seob, Lee Gi-hyuk, Lee Tae-seok, Seol Young-woo, Jens, Kim Moon-hwan.
Orta Saha: Yang Hyun-jun, Paik Seung-ho, Hwang In-beom, Kim Jin-gyu, Bae Jun-ho, Eom Ji-sung, Hwang Hee-chan, Lee Dong-gyeong, Lee Jae-sung, Lee Kang-in.
Forvet: Hyeon-gyu Oh, Son Heung-min, Cho Gue-sung.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

Faiz Oranı

%2,89

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

650.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Deniz Hümmet!, Jorge Jesus ve Ronaldo'yu yıkıp kupayı kaptı!Deniz Hümmet!, Jorge Jesus ve Ronaldo'yu yıkıp kupayı kaptı!
Herkes F.Bahçe derken, Rafael Leao'dan G.Saray'a dev sinyal!Herkes F.Bahçe derken, Rafael Leao'dan G.Saray'a dev sinyal!
Anahtar Kelimeler:
Güney Kore beşiktaş dünya kupası Hyeon-Gyu Oh
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: Ebu Bilal Al-Minuki öldürüldü

Trump duyurdu: Ebu Bilal Al-Minuki öldürüldü

AK Partili vekilden “fakirlik belgesi” açıklaması: Özür diledi

AK Partili vekilden “fakirlik belgesi” açıklaması: Özür diledi

CANLI : Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırdı!

CANLI : Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırdı!

Ünlü türkücü belediye başkanıyla evleniyor!

Ünlü türkücü belediye başkanıyla evleniyor!

A101'e kıyma makinesi geliyor! 21 Mayıs 2026 A101 kataloğu

A101'e kıyma makinesi geliyor! 21 Mayıs 2026 A101 kataloğu

Bakan Uraloğlu 12 saat detayını duyurdu!

Bakan Uraloğlu 12 saat detayını duyurdu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.