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Fatih Karagümrük’te Flavio Paoletti ile yollar ayrıldı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.01.2025 15:54
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, İtalyan orta saha oyuncusu Flavio Paoletti ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Fatih Karagümrük’te Flavio Paoletti ile yollar ayrıldı

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "İtalyan orta saha oyuncusu Flavio Paoletti ile yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırmış bulunuyoruz. Kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

İstanbul temsilcisinin sezon başında Sampdoria’dan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Paoletti, Karagümrük formasıyla 16’sı Trendyol 1. Lig, 3’ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 19 müsabakada görev aldı. Toplam 826 dakika sahada kalan genç orta saha, 2 de gol kaydetti.

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Fatih Karagümrük
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