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Fatih Karagümrük'ün golcüsü Mbaye Diagne yine gündemde! Antrenmandan eve dönerken öyle bir şey yaptı ki...

01.03.2023 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük'ün 31 yaşındaki golcüsü Mbaye Diagne, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla gündem oldu. Gerçekleştirilen antrenmandan evine dönerken otostop çeken gençleri aracına alan Senegalli'nin bu anları çok konuşuldu. İşte detaylar...

Fatih Karagümrük'ün golcüsü Mbaye Diagne yine gündemde! Antrenmandan eve dönerken öyle bir şey yaptı ki...
Mbaye Diagne

Mbaye Diagne

SEN Senegal
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: VavaCars Fatih Karagümrük
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Süper Lig'de daha önce, Kasımpaşa ve Galatasaray'da top koşturan ve son olarak Fatih Karagümrük'ün yolunu tutan Senegalli golcü Mbaye Diagne, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla yine gündem oldu.

OTOSTOP ÇEKEN GENÇLERİ ARABASINA ALDI!

Futbolcu Mbaye Diagne otostop çeken öğrencileri arabasına aldı! Ortaya renkli görüntüler çıktı

Zaman zaman paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Senegalli bu kez herkesi tebessüm ettiren bir şey yaparken, bunu sosyal medya hesabından paylaştı. 31 yaşındaki golcü, Riva’daki yaptıkları antrenmandan sonra araba ile giderken yol kenarında gördüğü otostop çeken öğrencileri aracına aldı.

'KİNG!'

Futbolcu Mbaye Diagne otostop çeken öğrencileri arabasına aldı! Ortaya renkli görüntüler çıktı

Senegalli futbolcu, öğrencilerle arabadaki görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda, Diagne ile öğrenciler arasında eğlenceli anlar yaşandığı görüldü.

Görüntülerde arkadaki bir çocuğun Diagne için 'King!' (Kral) diye bağırdığı görüldü.

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