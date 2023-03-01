Fatih Karagümrük'ün golcüsü Mbaye Diagne yine gündemde! Antrenmandan eve dönerken öyle bir şey yaptı ki...

Süper Lig'de daha önce, Kasımpaşa ve Galatasaray'da top koşturan ve son olarak Fatih Karagümrük'ün yolunu tutan Senegalli golcü Mbaye Diagne, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla yine gündem oldu.

OTOSTOP ÇEKEN GENÇLERİ ARABASINA ALDI!

Zaman zaman paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Senegalli bu kez herkesi tebessüm ettiren bir şey yaparken, bunu sosyal medya hesabından paylaştı. 31 yaşındaki golcü, Riva’daki yaptıkları antrenmandan sonra araba ile giderken yol kenarında gördüğü otostop çeken öğrencileri aracına aldı.

'KİNG!'

Senegalli futbolcu, öğrencilerle arabadaki görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda, Diagne ile öğrenciler arasında eğlenceli anlar yaşandığı görüldü.

Görüntülerde arkadaki bir çocuğun Diagne için 'King!' (Kral) diye bağırdığı görüldü.



