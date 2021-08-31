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Fatih Karagümrük, Utku Yuvakuran'ı transfer etti

31.08.2021 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karagümrük, Beşiktaş’tan Utku Yuvarkuran’ı kiraladı.

Fatih Karagümrük, Utku Yuvakuran'ı transfer etti

Fatih Karagümrük'te transfer harekatı devam ediyor. Kırmızı-siyahlı ekip, son olarak Beşiktaş'ta forma giyen kaleci Utku Yuvakuran'ı kadrosuna dahil ettiğini açıkladı.

Fatih Karagümrük Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2 Kasım 1997 doğumlu, Pendikspor altyapısında futbol hayatına başlayıp, 2014 yılında Beylerbeyispor ile profesyonel olan Utku, 2017 yılında Beşiktaş'a transfer oldu. U-19 ve U-20 yaş kategorilerinde 2 kez milli formayı giyen Utku, 1.92 boyundadır. İkinci Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın'ın imza attırdığı Utku Yuvakuran'a Karagümrük forması altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Beşiktaş da transferi şu şekilde duyurdu:

"Profesyonel futbolcularımızdan Utku Yuvakuran, 2021-22 sezonunun sonuna kadar VavaCars Fatih Karagümrük’e geçici transfer olmuştur. Utku Yuvakuran’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Fatih Karagümrük Utku Yuvakuran
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
son maçın hediyesi hayırlı olsun bjk alışkın bu işlere

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