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Fatih Karagümrük, yarın Antalya deplasmanında puan arayacak

12.02.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük, yarın Antalya deplasmanında puan arayacak

İSTANBUL (AA) - VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.

Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Kırmızı-siyahlılar, ligde üst üste yaşadığı 2 mağlubiyetin ardından son karşılaşmasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etmişti.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki VavaCars Fatih Karagümrük, haftaya 33 puanla 11. sırada giriyor.

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