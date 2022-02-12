Fatih Karagümrük, yarın Antalya deplasmanında puan arayacak

İSTANBUL (AA) - VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.

Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Kırmızı-siyahlılar, ligde üst üste yaşadığı 2 mağlubiyetin ardından son karşılaşmasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etmişti.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki VavaCars Fatih Karagümrük, haftaya 33 puanla 11. sırada giriyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz