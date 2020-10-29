Fatih Mert: Testler negatife döndü, Galatasaray maçı oynanacak

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, daha önce koronavirüs testi pozitif çıkan 7 oyuncunun testinin negatife döndüğünü duyurdu.
A Spor'a konuşan başkan, "Futbolculara yapılan ikinci testler negatif çıktı. Hafta sonu Galatasaray karşısında sahaya çıkacağız." ifadelerini kullandı.
Fatih Mert daha önce yaptığı açıklamada, duruma göre Galatasaray maçının ertelenmesini talep edebileceklerini söylemişti.
Galatasaray - Ankaragücü maçı, 31 Ekim Cumartesi 19:00'da başlayacak.
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