Fatih Öztürk kimdir? Kaç yaşında? Aslen nerelidir? Galatasaray'da ne kadar kazanacak?

Galatasaray'a transferi ile gündeme gelen futbolcu Fatih Öztürk futbol dünyasında merak edilen isimlerden biri oldu. Trabzonspor ve Akhisarspor'da da forma giyen Öztürk'ün hayatı, transfer haberlerinin ardından futbolseverler ve taraftarlar tarafından merak konusu oldu. İşte, Galatasaray’ın yeni transferi Fatih Öztürk'ün hayatı ve forma giydiği takımlar. Fatih Öztürk kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Gibi Fatih Öztürk'ün hakkında sorular merak ediliyor. İşte Fatih Öztürk'ün kariyeri ve hayatı...

FATİH ÖZTÜRK KİMDİR?

Fatih Öztürk 22 Aralık 1986'da Phalsbourg'da dünyaya geldi. Eskişehirli olan Fatih Öztürk, futbola Fransa'da başladı. 2007 yılında Yurtkur amatör takımına katılan Öztürk, 2008 yılında Eyüpspor'da profesyonel oldu. 2010 yılında Gölcükspor'a kiralandı.

2011-2012 sezonunda 1461 Trabzon takımına transfer oldu. 1461 Trabzon'da 31 maça çıktı ve şampiyonluk sevinci yaşadı. Fatih 2012-13 sezonunda ise 1461 Trabzon'la Spor Toto 1. Lig'de mücadele etti. Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında dikkat çeken Fatih, Tolunay Kafkas'ın beğenisini kazandı. Tolunay Kafkas yaptığı bir açıklamada 2013-14 sezonunda Fatih'in de kadroya dahil edileceğini açıkladı.

Trabzonspor'da ilk resmi maçına ligin son haftasında, küme düşen Antalyaspor maçında sahaya çıktı. 2 sezon Trabzonspor'da oynadıktan sonra 2015 yılında Akhisar Belediyespor'a transfer oldu.

2019'da Kasımpaşa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı ama 2020 yazında sözleşmesini feshetti ve Galatasaray ile yıllık 4 milyon ₺'den 2 yıllık sözleşme imzaladı.



