YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Fatih Sultan Mehmet, Hünkar Çayırı'nda anıldı

Fatih Sultan Mehmet, Hünkar Çayırı'nda anıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 03.05.2020 21:30 | Son Güncelleme

Fatih Sultan Mehmet, Hünkar Çayırı'nda anıldı

KOCAELİ (AA) - Fatih Sultan Mehmet, vefatının 539. yılında otağını kurduğu Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki tarihi Hünkar Çayırı'nda anıldı.

Gebze Belediyesince, Fatih Sultan Mehmet'in anısına 4. Mehmet döneminde Sadrazam İbrahim Paşa tarafından 1659 yılında yaptırılan Hünkar Çeşmesi önünde düzenlenen etkinlikte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında az sayıda katılımcı yer aldı.

Çoban Mustafa Paşa Camisi imam hatibi Adem Güneş'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan anma programında, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Fatih Sultan Mehmet'in bilim, sanat ve adalette açtığı çağ, zekası, becerileri, Osmanlı Devleti'nin savunma sanayisinin gelişimindeki rolü üzerine konuşmalar yaptı.

Tören, Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay’ın dua okumasıyla sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYasemin Özilhan'ın bu kez ayakları olay olduYasemin Özilhan'ın bu kez ayakları olay oldu
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
Anahtar Kelimeler:
Anma Fatih Sultan Mehmet

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yağmur sonrası görsel şölen

Yağmur sonrası görsel şölen

Başkan İmamoğlu’ndan Beylikdüzü’ne ziyaret

Başkan İmamoğlu’ndan Beylikdüzü’ne ziyaret

Dolu ekinlere büyük zarar verdi

Dolu ekinlere büyük zarar verdi

Tamamlandığında Manisa’nın en büyüğü olacak

Tamamlandığında Manisa’nın en büyüğü olacak

Erenköy’de binlerce pide ve ekmek dağıtıldı

Erenköy’de binlerce pide ve ekmek dağıtıldı

Tepebaşı Belediyesinden "çöp" açıklaması

Tepebaşı Belediyesinden "çöp" açıklaması

Kocaeli Namaz Vakitleri 3 Mayıs Pazar

İmsak
04:10
Sabah
05:49
Öğle
13:02
İkindi
16:53
Akşam
20:05
Yatsı
21:38

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 3 Mayıs Pazar

Ülker Eczanesi
Gebze
Çağla Eczanesi
Cayirova
Arslanbey Eczanesi
Kartepe
Saygılı Eczanesi
Izmit
Umut Eczanesi
Izmit
Hilal Eczanesi
Basiskele
Meral Eczanesi
Karamursel
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Öğrenciler, sosyal medya ile evlerinde deney yapıyor

Öğrenciler, sosyal medya ile evlerinde deney yapıyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Kocaeli'de bayrak isteyen çocuğa sürpriz

Kocaeli'de bayrak isteyen çocuğa sürpriz

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.