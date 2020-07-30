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Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu yeni binasına taşındı

BİLECİK HABERLERİ  | 30.07.2020 11:25 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan Yediler mahallesindeki binasından, Yeni mahallede yapımı tamamlanan 32 derslikli yeni binasına taşındı.Akademik başarısı, sosyal ve kültürel etkinlikleriyle ilçede adından söz ettiren Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu, 2020-2021 eğitim öğretim yılında yeni binasında eğitime başlayacak.İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, yeni binada incelemelerde bulundu.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan Yediler mahallesindeki binasından, Yeni mahallede yapımı tamamlanan 32 derslikli yeni binasına taşındı.
Akademik başarısı, sosyal ve kültürel etkinlikleriyle ilçede adından söz ettiren Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu, 2020-2021 eğitim öğretim yılında yeni binasında eğitime başlayacak.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, yeni binada incelemelerde bulundu. Mahmut Demir, “Yavrularımızın bu sıcak yuvada en iyi eğitimi almaları ve kazasız belasız eğitimlerini tamamlamaları en büyük dileğimiz. Bozüyük eğitimine hayırlı olsun” dedi.

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