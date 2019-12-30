Fatih Tekke İstanbulspor'un başına geçti!

İstanbulspor'da Fırat Gül'ün ayrılığı sonrası gözler yeni teknik adama çevrildi. Sarı siyahlı kulübün eski hocası Fatih Tekke ile yeniden anlaştığı iddia edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Fırat Gül ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hizmetlerinden ötürü kendisi ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Fatih Tekke'nin da kısa sürede resmi olarak açıklanması bekleniyor.

GEÇEN SEZON 27 MAÇA ÇIKMIŞTI

Fatih Tekke geçen sezon İstanbulspor'un başında 27 maç hafta görev yapmış ardından Fırat Gül takımı devralmıştı. Fatih Tekke daha önce Denizlispor, Manisaspor, Boluspor ve K.Erciyesspor takımlarında çalışmıştı.

