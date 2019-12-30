SPOR
  4. Fatih Tekke İstanbulspor'un başına geçti!

Fatih Tekke İstanbulspor'un başına geçti!

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 30.12.2019 18:31 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktör Fırat Gül ile yollarını ayırdı ve yeniden Fatih Tekke ile anlaşma sağladı.

Fatih Tekke İstanbulspor'un başına geçti!

İstanbulspor'da Fırat Gül'ün ayrılığı sonrası gözler yeni teknik adama çevrildi. Sarı siyahlı kulübün eski hocası Fatih Tekke ile yeniden anlaştığı iddia edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Fırat Gül ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hizmetlerinden ötürü kendisi ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Fatih Tekke'nin da kısa sürede resmi olarak açıklanması bekleniyor.

GEÇEN SEZON 27 MAÇA ÇIKMIŞTI

Fatih Tekke geçen sezon İstanbulspor'un başında 27 maç hafta görev yapmış ardından Fırat Gül takımı devralmıştı. Fatih Tekke daha önce Denizlispor, Manisaspor, Boluspor ve K.Erciyesspor takımlarında çalışmıştı.

PARTNERMilyonlarca kişiyi kapsıyor! Emekli olmayana da maaş...Milyonlarca kişiyi kapsıyor! Emekli olmayana da maaş...
Bursaspor lideri devirdi!Bursaspor lideri devirdi!
TFF 1. Lig ekibinde flaş ayrılık!TFF 1. Lig ekibinde flaş ayrılık!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbulspor fatih tekke teknik direktör

En Çok Okunan Haberler

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

İzne gelen asker, yol kenarında yarı çıplak vaziyette bulundu

İzne gelen asker, yol kenarında yarı çıplak vaziyette bulundu

Ünlü futbolcunun yüzü tanınmaz hale geldi

Ünlü futbolcunun yüzü tanınmaz hale geldi

Ünal Karaman'la yollar ayrıldı

Ünal Karaman'la yollar ayrıldı

MHK Başkanı Zekeriya Alp'ten flaş karar

MHK Başkanı Zekeriya Alp'ten flaş karar

İşte Arda'nın G.Saray'daki forma numarası

İşte Arda'nın G.Saray'daki forma numarası

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Adanaspor rahat kazandı

Adanaspor rahat kazandı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Mustafa Denizli’yi bu takıma getirmeyin'

'Mustafa Denizli’yi bu takıma getirmeyin'

Ali Tandoğan dönemi resmen başladı!

Ali Tandoğan dönemi resmen başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Tekke İstanbulspor'un başına geçti!

Fatih Tekke eski takımının başına geçti!

ÖZET | Bursaspor 2-1 Hatayspor maç sonucu

Bursaspor lideri devirdi!

Fatih Karagümrük, Giray Burak ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig ekibinde flaş ayrılık!

ÖZET | Adanaspor-Fatih Karagümrük maç sonucu: 2-0

Adanaspor rahat kazandı

ÖZET | Eskişehirspor 1 - Balıkesirspor 2 maç sonucu

Balıkesirspor, Es Es deplasmanından 3 puanla döndü

ÖZET | Adana Demirspor 4-2 Ümraniyespor maç sonucu

Adana Demirspor'dan bol gollü galibiyet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.