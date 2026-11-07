Osimhen'in sahalara ne zaman döneceği belli oldu! Hangi maçları kaçıracak?

Galatasaray, Victor Osimhen'in sağlık durumuna ilişkin resmi bilgilendirmede bulundu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile oynanan mücadelede sol dizinden sakatlanan 27 yaşındaki futbolcunun MR incelemelerinde serbest fragman tespit edildiği açıklandı.
Ameliyat kararı alınan Osimhen'in, kulüp doktoru Yener İnce tarafından Maslak Acıbadem Hastanesi'nde artroskopik diz cerrahisine alınacağı bildirildi. Nijeryalı futbolcu, yaşadığı sakatlık nedeniyle Amed Sportif Faaliyetler maçının kadrosundan da çıkarıldı.
Yıldız golcünün operasyonun ardından tedavi ve rehabilitasyon sürecine girmesi bekleniyor. Yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı tahmin edilen Osimhen için Galatasaray sağlık ekibi yoğun bir çalışma yürütecek.
Sarı-kırmızılıların öncelikli hedefi, Nijeryalı futbolcunun 24 Kasım'da oynanacak Aston Villa karşılaşmasına kadar hazır hale gelmesini sağlamak.
Osimhen'in sakatlığı nedeniyle kaçıracağı karşılaşmalar da belli oldu. Nijeryalı yıldız, ilk olarak Amed Sportif Faaliyetler mücadelesinde takımını yalnız bırakacak. Milli aranın ardından oynanacak Samsunspor karşılaşmasında da forma giyemeyecek.
Galatasaray'ı bu iki maçın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa, Süper Lig'de ise Beşiktaş derbisi bekliyor. Teknik heyet, Osimhen'i kritik karşılaşmalar öncesinde yeniden takıma kazandırmayı hedefliyor.
Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla bu sezon çıktığı 11 karşılaşmada 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Nijeryalı yıldızın yokluğu, sarı-kırmızılı ekibin hücum hattında önemli bir eksiklik olarak değerlendiriliyor.
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