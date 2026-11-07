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Osimhen'in sahalara ne zaman döneceği belli oldu! Hangi maçları kaçıracak?

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle ameliyat kararı alınan yıldız futbolcu Victor Osimhen'in ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı netleşmeye başladı. Stuttgart maçında dizinden sakatlanan Nijeryalı yıldızın yaklaşık 3 hafta forma giyememesi bekleniyor. Sarı-kırmızılıların hedefi ise golcü futbolcuyu Aston Villa karşılaşmasına yetiştirmek.

Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Osimhen'in sahalara ne zaman döneceği belli oldu! Hangi maçları kaçıracak?
Devrim Karadağ

Galatasaray, Victor Osimhen'in sağlık durumuna ilişkin resmi bilgilendirmede bulundu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile oynanan mücadelede sol dizinden sakatlanan 27 yaşındaki futbolcunun MR incelemelerinde serbest fragman tespit edildiği açıklandı.

AMELİYAT OLACAK

Ameliyat kararı alınan Osimhen'in, kulüp doktoru Yener İnce tarafından Maslak Acıbadem Hastanesi'nde artroskopik diz cerrahisine alınacağı bildirildi. Nijeryalı futbolcu, yaşadığı sakatlık nedeniyle Amed Sportif Faaliyetler maçının kadrosundan da çıkarıldı.

OSIMHEN 3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Yıldız golcünün operasyonun ardından tedavi ve rehabilitasyon sürecine girmesi bekleniyor. Yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı tahmin edilen Osimhen için Galatasaray sağlık ekibi yoğun bir çalışma yürütecek.

Sarı-kırmızılıların öncelikli hedefi, Nijeryalı futbolcunun 24 Kasım'da oynanacak Aston Villa karşılaşmasına kadar hazır hale gelmesini sağlamak.

AMEDSPOR VE SAMSUNSPOR MAÇLARINDA YOK

Osimhen'in sakatlığı nedeniyle kaçıracağı karşılaşmalar da belli oldu. Nijeryalı yıldız, ilk olarak Amed Sportif Faaliyetler mücadelesinde takımını yalnız bırakacak. Milli aranın ardından oynanacak Samsunspor karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

Osimhen in sahalara ne zaman döneceği belli oldu! Hangi maçları kaçıracak? 1

ASTON VİLLA MAÇINA YETİŞMEK İSTİYOR

Galatasaray'ı bu iki maçın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa, Süper Lig'de ise Beşiktaş derbisi bekliyor. Teknik heyet, Osimhen'i kritik karşılaşmalar öncesinde yeniden takıma kazandırmayı hedefliyor.

BU SEZON 11 MAÇTA 13 GOLE KATKI SAĞLADI

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla bu sezon çıktığı 11 karşılaşmada 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Nijeryalı yıldızın yokluğu, sarı-kırmızılı ekibin hücum hattında önemli bir eksiklik olarak değerlendiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Victor Osimhen
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