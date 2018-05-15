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Fatih Terim 12 ismin biletini kesti!

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.05.2018 10:48 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başladı ve takımda tutacağı isimleri netleştirdi.

Fatih Terim, tam 12 ismin biletini kesti.

Fatih Terim 12 ismin biletini kesti!

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Mevcut yönetim göreve devam edecekmiş gibi transfer planlamasını yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, öncelikle takım içindeki oyuncularla ilgili karar veriyor.

Mevcut yönetim göreve devam edecekmiş gibi transfer planlamasını yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, öncelikle takım içindeki oyuncularla ilgili karar veriyor.
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Tecrübeli hoca bu sezonki başarıda pay sahibi olan 3 ismin mutala tutalmasını istiyor.

Tecrübeli hoca bu sezonki başarıda pay sahibi olan 3 ismin mutala tutalmasını istiyor.
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Sözleşmesi sona erecek Ryan Donk’un takımda kalması için rapor veren Terim, kiralık oyuncular Nagatomo ve Denayer konusunda da vakit kaybetmeden harekete geçilmesini istiyor.

Sözleşmesi sona erecek Ryan Donk’un takımda kalması için rapor veren Terim, kiralık oyuncular Nagatomo ve Denayer konusunda da vakit kaybetmeden harekete geçilmesini istiyor.
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Yarım sezonluğuna İnter’ten kiralanan Japon sol bekin bonservisi İtalyan kulübünden alınacak.

Yarım sezonluğuna İnter’ten kiralanan Japon sol bekin bonservisi İtalyan kulübünden alınacak.
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Denayer ise şartların oluşması halinde Manchester City’den tekrar kiralanacak.

Denayer ise şartların oluşması halinde Manchester City’den tekrar kiralanacak.
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Seçim atmosferinin transfer çalışmalarını aksatmamasını isteyen Fatih Terim, gidecekler konusunda da ön raporu hazırladı.

Seçim atmosferinin transfer çalışmalarını aksatmamasını isteyen Fatih Terim, gidecekler konusunda da ön raporu hazırladı.
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İşte Fatih Terim'in gelecek sezon kadroda düşünmediği isimler;

İşte Fatih Terim'in gelecek sezon kadroda düşünmediği isimler;
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Tolga Ciğerci

Tolga Ciğerci
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Yasin Öztekin

Yasin Öztekin
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Ahmet Çalık

Ahmet Çalık
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Cedric Carrasso

Cedric Carrasso
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Iasmin Latovlevici

Iasmin Latovlevici
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Hakan Balta

Hakan Balta
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Koray Günter

Koray Günter
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Tarık Çamdal

Tarık Çamdal
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Umut Gündoğan

Umut Gündoğan
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Eray İşcan

Eray İşcan
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Selçuk İnan

Selçuk İnan
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Eren Derdiyok

Eren Derdiyok
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Galatasaray fatih terim

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