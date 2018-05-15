Fatih Terim 12 ismin biletini kesti!

1 / 19 Mevcut yönetim göreve devam edecekmiş gibi transfer planlamasını yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, öncelikle takım içindeki oyuncularla ilgili karar veriyor.

2 / 19 Tecrübeli hoca bu sezonki başarıda pay sahibi olan 3 ismin mutala tutalmasını istiyor.