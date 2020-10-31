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Fatih Terim: "2020'de tuhaflıklar devam ediyor"

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.10.2020 19:22 | Son Güncelleme

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim Ankaragücü maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim: "2020'de tuhaflıklar devam ediyor"

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Ankaragücü maçından önce açıklamalarda bulundu.

2020 yılında yaşanan tuhaflıkların devam ettiğini dile getiren Terim, "2020 tuhaflıklarla devam ediyor. Allah daha ağır şeylerden korusun. Songül (Paksoy) hocamız trafik kazasında vefat etti. Fenerbahçe ailesinin başı sağolsun. Nilay kızımızı genç yaşında kaybettik. Mekanları cennet olsun. Çok uzun yıllardır dostum olan, ülkeye çok büyük hizmetleri olan önemli bir Galatasaraylı olan Mesut Yılmaz'ı kaybettik, başımız sağolsun" dedi.

Galatasaray'da da üç önemli eksik olduğunun altını çizen Terim, "İki ekipte de eksikler çok. Ankaragücü'nde eksikler var, bizde de Muslera, Belhanda, Falcao yok"Futbolu destekleyen, iyi futbol isteyen bir insan olarak 3 puan öncelik taşıyor artık. İyi oynadığımız birçok maçı kaybettik. O yüzden bugün takımımdan üç puan alacak bir oyun ve mümkünse bunu iyi bir oyunla bekliyorum" şeklinde konuştu.

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