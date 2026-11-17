Ara transfer döneminde merkez orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray'da kadro planlaması şekilleniyor. Yapılması beklenen takviyenin ardından genç futbolcunun kiralık gönderilmesi gündeme gelirken, tecrübeli yıldızın geleceğinde ise iki önemli engel bulunuyor.

RENATO NHAGA İÇİN KİRALIK FORMÜLÜ

Galatasaray, 2026 yılının şubat ayında Casa Pia'ya 6,5 milyon euro ödeyerek Renato Nhaga'yı kadrosuna katmış ve genç futbolcuyla 30 Haziran 2030'a kadar sözleşme imzalamıştı. Ancak Gine-Bissaulu oyuncu, sarı-kırmızılı takımda beklediği forma şansını yakalayamadı.

Bu sezon Süper Lig'de 4 karşılaşmada toplam 47 dakika görev alan Nhaga, Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maçta yalnızca 15 dakika sahada kaldı.

SÜPER LİG'DEN ÇOK SAYIDA TALİBİ VAR

Galatasaray, ara transfer döneminde merkez orta sahaya takviye yapmayı planlıyor. Yeni transferin takıma katılmasıyla birlikte 19 yaşındaki Nhaga'nın gelişimini sürdürebilmesi için kiralık gönderilmesi bekleniyor.

Genç futbolcunun Süper Lig'den birçok takımın radarında olduğu ve kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen kulüplerin bulunduğu ifade edildi.

İLKAY GÜNDOĞAN'IN AYRILIĞINDA İKİ ENGEL

Galatasaray'da geleceği merak edilen bir diğer isim ise İlkay Gündoğan. 36 yaşındaki tecrübeli futbolcunun sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

İlkay'ın ara transfer döneminde takımdan ayrılmaya sıcak bakmadığı belirtildi. Yıldız oyuncunun yıllık 4,5 milyon euro garanti ücret kazanması ve bonuslarının bulunması da olası talipleri açısından önemli bir mali engel oluşturuyor.

Bu gelişmelerin ardından Galatasaray'da orta saha bölgesindeki değişimin ara transfer döneminde nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.