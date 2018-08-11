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Fatih Terim: Allah aşkına bu zeminde, bu çocuklar ne yapsın?

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.08.2018 00:36 | Son Güncelleme

Fatih Terim, Ankaragücü galibiyetinin ardından yaptığı değerlendirmede saha zeminine tepki gösterdi. Fatih Terim, 'Allah aşkına bu zeminde, bu çocuklar ne yapsın? Bu kadar gayri ciddilik olmaz' ifadelerini kullandı.

Fatih Terim: Allah aşkına bu zeminde, bu çocuklar ne yapsın?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasındaki Ankaragücü maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim, galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söylerken, saha zemini için tepki gösterdi.

Tecrübeli teknik adam ilk olarak zemin konusunda konuşurken ''Her şeyi daha iyi yapmak için herkesin uğraştığını biliyorum ama Allah aşkına bu zeminlerde, bu çocuklar ne yapsınlar? İki taraf için söylüyorum. Bu sahada oynatmıyorum diyecek bir merci yok mu? Biraz daha dikkat edemez miyiz ya? Bu çok zor bir şey mi? 2018 yılındayız, yani kelime bulamıyorum... Yayıncı kuruluş içinde aynı şeyi söylüyuorum. Kaliteli zeminde kaliteli futbol oynanır. Milyon dolarlar verilen futbolda sahaların iyi olması gerekir'' ifadelerini kullandı.

"BU KADAR GAYRİ CİDDİLİK OLMAZ"

Kupa maçında da gösterdiği tepkiyi hatırlatan Fatih Terim, "Açılış maçında böyle olması çok üzücü. Topun size hükmettiği bir futbol oynuyoruz bazen. Vuracağınız zaman vuramıyorsunuz. Kupa maçı için de aynısını söyledik. Anlamakta da zorluk çekiyorum. Bu kadar da gayri ciddilik olmaz." şeklinde konuştu.

Fatih Terim, 3 puanın da mutluluk verdiğini söylerken ''3 puan güzel, oyuncularımın mücadelesinden de memnunum. Fobi, mobi, bir de o var. Onları da geçtik Allah'a şükür'' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray fatih terim

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
O futbolcuların aldığı parayı bana ver, ben patates tarlasında takla atarım...
Kişiliğini sevmiyorum ama bu konuda haklısın paragöz.
oyunda kötüydü zeminde kötüydü nyse bunu mazaret olarak göryoruz bakalım bu hafta telekomda nasıl oynayacaklar
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