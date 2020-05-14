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Fatih Terim: Antrenmanları durdurmasaydık farklı şeyler konuşacaktık

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.05.2020 20:24 | Son Güncelleme

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, kulüp televizyonuna açıklama yaptı. Terim, "Testin pozitif olduğuna inanmayanlar oldu. Virüsün futbol kaynaklı olmadığı bile söylendi. İnsan sağlığı üzerine polemik olmaz. Halen büyük bir belirsizlik var. Bu sabah saat 10:00'da test yaptırdık, sonuçları da henüz bilmiyoruz." dedi.

Fatih Terim: Antrenmanları durdurmasaydık farklı şeyler konuşacaktık

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, kulüp televizyonuna açıklama yaptı.

İŞTE TERİM'İN AÇIKLAMALARI;

Ahmet Bey'i arayıp geçmiş olsun diledim. Bu vesileyle, şu ana kadar yakalanan herkese de geçmiş olsun. Beşiktaş maçından sonra bir konuşma yaptım ama o sürede hiçbir sakatı, cezalısı olmayan, son 10 maçını da kaybetmemiş bir takım olarak ilk kelamı da biz ettik.

Belirsizlik ortamlarında çıkıp konuşmak kolay değildir. Konuşmaktan da çekinmedim. Belki o anların harareti, isyanı ile sesimi yükseltmiş olabilirim ama niyetimde sadece kendi evlatlarımın değil, futbol camiasının içindeki herkesin canından öte bir şey yoktu.

Belki sesim biraz yükselmiş olabilir, ondan dolayı kimse kusura bakmasın ama o anın öyle ifade edilmesi gerekiyordu belki tarafımdan. Önceliğe insan hayatını, sağlığı koyduk. Üstelik o günlerde vaka sayısı çok azdı. Sayı şu anki gibi 1000'lerle de ifade edilmiyordu. Dile kolay 4 bine yakın canımız gitti. Kiminin annesi, kiminin ablası, kiminin babası... O kadar hızlı yayılan bir meret ki, kimseye acımıyor maalesef.

Pazar seyircisiz maç oynadık Beşiktaş'la, çarşamba ligler ertelenmeyecek diye resmi açıklama yapıldı. Biz hiçbir türlü antrenman yaptırmadık. Deplasmanda oynayacağımız Rize maçının hakemleri de atandı. Ertesi gün lig erteleme kararı çıktı.

Testin pozitif olduğuna inanmayanlar oldu. Virüsün futbol kaynaklı olmadığı bile söylendi. İnsan sağlığı üzerine polemik olmaz. Halen büyük bir belirsizlik var. Bu sabah saat 10:00'da test yaptırdık, sonuçları da henüz bilmiyoruz. Bu ülkede fikir, görüş ayrılığı olabilir ama insan hayatı ve sağlığı üzerinden polemik yaratılamaz, yaratılmamalıdır.

Halen belirsizlik var. Ne yapacağını bilmeyen, yetki-sorumlu bulamayan bir durumda bırakılıyoruz. Testi bir defa semptom olmadan yaptıramıyorsunuz. Diyelim aldınız yaptırdınız, test negatif çıktı. Peki adam akşam evine gidiyor, markete gidiyor. Testin anlamı kalmıyor

"BU SABAH TEKRAR TEST YAPTIRDIK"

Bu sabah saat 10'da tekrar bir test yaptırdık. Testin sonuçlarını da henüz bilmiyoruz, inşallah hiçbir şey çıkmaz. Dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden birine sahibiz. Buna çok güvendim ve oyuncularımın hiçbirine, ülkelerine gitmelerine izin vermedim.

Direkt olarak bunun hiç güvenli olmadığını, en güvenli ülkenin Türkiye olduğunu, ülkemizin en iyi şartlarda buna cevap verdiğini ve gitmemeleri gerektiğini söyledim. Sağ olsunlar, onlar da beni kırmadı. Ne kadar haklı olduğumuz da görüldü.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Ya bu adamın acil türk futbolundan elini çekmesi lazım aynı aziz yıldırım gibi
Hep tribünlere oynadıpın için öyle düşünülmesi senin de suçun en azından bundan sonra davranışlarını sorgula bence
Nerdesin kayıplarda TFF neden itiraz etmiyorsun basın toplantısı yapmıyorsun ligler iptal olsun neden şimdi susuyorsun evlatlara ne oldu sana hiç inanmıyorum
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