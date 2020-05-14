Fatih Terim: Antrenmanları durdurmasaydık farklı şeyler konuşacaktık

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, kulüp televizyonuna açıklama yaptı.

İŞTE TERİM'İN AÇIKLAMALARI;

Ahmet Bey'i arayıp geçmiş olsun diledim. Bu vesileyle, şu ana kadar yakalanan herkese de geçmiş olsun. Beşiktaş maçından sonra bir konuşma yaptım ama o sürede hiçbir sakatı, cezalısı olmayan, son 10 maçını da kaybetmemiş bir takım olarak ilk kelamı da biz ettik.

Belirsizlik ortamlarında çıkıp konuşmak kolay değildir. Konuşmaktan da çekinmedim. Belki o anların harareti, isyanı ile sesimi yükseltmiş olabilirim ama niyetimde sadece kendi evlatlarımın değil, futbol camiasının içindeki herkesin canından öte bir şey yoktu.

Belki sesim biraz yükselmiş olabilir, ondan dolayı kimse kusura bakmasın ama o anın öyle ifade edilmesi gerekiyordu belki tarafımdan. Önceliğe insan hayatını, sağlığı koyduk. Üstelik o günlerde vaka sayısı çok azdı. Sayı şu anki gibi 1000'lerle de ifade edilmiyordu. Dile kolay 4 bine yakın canımız gitti. Kiminin annesi, kiminin ablası, kiminin babası... O kadar hızlı yayılan bir meret ki, kimseye acımıyor maalesef.