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Fatih Terim, Belhanda hakkında ilk kez konuştu!

13.03.2021 18:52 | Son Güncelleme:
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Fatih Terim, Belhanda hakkında ilk kez konuştu!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu ve Younes Belhanda'nın ayrılığıyla ilgili de ilk kez konuştu.

"ÇİFT FORVET DEVAM ETMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"

Çift forvet oynamalarına değinen Terim, "İki santrforu gerekirse kullanırız demiştim. 2 merkez santrforla devam etmeyi düşünüyorum. Tatmin olmazsam hamle oyuncularım da başka şekli oynayacak planımız var. En yumuşak geçiş böyle oldu. Böyle bir takım sahaya sürdüm. Müdahale edeceğiz bir şey olursa. Yaptığımız tüm taktik çalışmalarda iyi gördüm. İnşallah sahaya yansır. Olan olmayan herkes hazır ve mutlu, bu güzel. Burada kadroya alamadığım Oğulcan, Halil, Şener, Bartuğ, Fatih de mutlular. Özellikle Halil sezon sonuna kadar bizde ama bonservisini alabilirsek, yönetime teklifte bulunacağım, çok iyi transfer olacak. Oğulcan'ın cezasıyla alakası yok, 4 senelik mukavelesi var. Uzun süre bizde olacak bir oyuncu. Onla ilgili güzel şeyler düşünüyorum. Olan olmayan, o günün maçıyla ilgili alınan kararlardır. Herkes göreve hazırdır. Kimse de mutsuz değildir. Allah'a şükür, onu sağlıyoruz." dedi.

BELHANDA AÇIKLAMASI

Belhanda'nın ayrılığına değinen deneyimli teknik adam, "Orada da neler beklediğini görüyorum insanların ama biz Belhanda'yı 6 ay yazmadığımız Nagatomo'yu, Gomis'i, Drogba'yı, Melo'yu nasıl gönderdiysek onu da 4 sene hizmet etmiş bir oyuncumuz olduğu için sahanın kenarında tüm çalışanlara, emek verenlere, güzel Galatasaray kültürüne yakışır şekilde yolcu ettik. Bizim için orada tamamlandı. Belhanda mevzunun bize zarar vermesine müsaade etmem, özellikle takımımda. Çünkü Galatasaray büyük bir camiadır, kulüptür. Temsilcilerimiz her yerde. Harry Kewell Galatasaray'ın Avustralya'da temsilcisidir, Melo, Drogba öyledir. İyi ayrılmak, hizmetlerine teşekkür etmek, Galatasaray'ın bir kültürü olmalıdır. Kulüp bu kararı almıştır. Orada da bitmiştir. Kimsenin unutmaması gereken bir şey var, tek önemli kelime Galatasaray'dır. 2 sene üst üste şampiyon olduk, 5 maç namağluptuk beni gönderdiler. Bu kulüp beni gönderdi. Neticeleri söylüyorum. Tam 19.05'te bana fesih kağıdını gönderdiler. Ben Galatasaray'a küsmedim. Bunun bir kriz yaratmasına izin vermeyiz. O konu orada kapanmıştır, bitmiştir. Taraftarlara seslenmek istiyorum, takımım için şöyle bir örnek düşünüyorum zaman zaman. Uçak sallanınca hemen hostese bakarsınız, surat ifadesi ne diye, pilotu göremiyorsunuz, görseniz ona bakacaksınız. Ben suratında ne anlam ifade ettiği çok önemli bir insanım. Benim enerjim, sinerjim düşmez. Krizler, kaoslar takımlarda olur ama yönetilir. Biz büyük bir kulübüz. Son maçlarda neler yaptığımızı düşünürsek, yavaş yavaş oralara geliyoruz. Uçağın sallanmasındaki yüzü herkes görecek!" ifadelerini kullandı.

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