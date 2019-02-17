Fatih Terim: Belhanda transfer olmak istedi, bırakmadık

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa'yı 4-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Skoru ve oyunu değerlendiren Fatih Terim, "İyi bir oyun oldu, neredeyse mağlup başladık, kötü gol yedik ama çabuk reaksiyon gösterdik. Üç günde bir maç oynadığınız zaman sadece fizik olarak değil mental olarak da iyi yönetmek gerekiyor. Kupa, lig, Avrupa gidiyoruz, hiç kolay değil. İki bekimizin sıkıntıları var, Fernando'nun var. Üç günde bir... sadece tebrik etmek lazım takımımı. Bu dönemde ne kadar kadronuz zengin olursa olsun ki bizimki daha yeni yeni biraz... Özverili futbolculara ihtiyacınız var. Bazı oyuncular için bunu söyleyebilirim. Hiç ikiletmeden çarşamba-pazar. Baktığınız zaman üçüncü gün maç oynadık biz. Nereden çıktık? Benfica gibi bir maçtan. Oyuncularımın hepsini ayrı ayrı kutluyorum. Güzel bir üç puandı. Pas yüzdesi yüksek, oyun kontrolü tamamen elimizde. Tüm niyetimiz birbirini tanıyan, tamamlayan 11'ler ve istikrar" dedi.

YÜKSEK PAS YÜZDESİ OYUNUMUZUN ANAHTARI

Galatasaray'ın pas rekoruyla ilgili konuşan Fatih Terim "666 pas yapmışız, 597'si demek ki %80-90 isabet oranı var. İsabet oranı yüksek olduğu zaman oyunumuz da doğru oyun olmaya çabuk adapte oluyor. Yediğimiz gollerin çoğu hücumda kaptırılan toplardan olduğu için bugün ona izin vermeyerek rakip hücumlara engel olduk. Sahip olduğumuz bu pas yüzdesi bizim oyunumuzun anahtarı. Selçuk İnan 11 kilometre koşmuş, son dönemlerde böyle bir rakamı yok, memnunum. Donk stoper ve orta saha olarak kullandığım bir oyuncu. Herkese ihtiyacımız var. Beklerimizde sıkıntılarımız var, ağrılar, sakatlıklar. Donk'un geçen seneki performasını hatırlarsak, ona yaklaşmasını ve geçmesini bekliyorum" şeklinde konuştu.