Fatih Terim Belhanda'yı yedek kulübesine çekecek!

Trabzonspor maçında Yusuf Yazıcı'ya yaptığı sert hareket ve gördüğü kırmızı kart sonrasında tepki toplayan Younes Belhanda için sıcak saatler başladı.
Uyarılara karşın yaptığı bu hareket üzerine Faslı yıldızı kızağa çekip Emre Akbaba'ya 10 numara pozisyonunda görev verecek olan Terim, yönetimle de görüşecek.
Oyuncusunu kaybetmek değil ders çıkarmasını sağlayıp kazanma felsefesinde olan tecrübeli teknik adam'ın raporunun ardından yönetim harekete geçecek.
Tecrübeli teknik adamın vereceği rapor sonrası Belhanda'ya para cezası verilip verilmeyeceği belli olacak.
(Hürriyet)
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