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Fatih Terim: Bizim VAR'lar sağlık taraması gibi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.10.2020 22:44 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-1 kaybettikleri Alanyaspor maçının ardından VAR hakkında açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim: Bizim VAR'lar sağlık taraması gibi!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Alanyaspor'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"10 KİŞİYLE UĞRAŞMAYA BAŞLADIK"

Fatih Terim, "Her hafta eksiklerimiz üzerine çalışıyoruz. Tam bir tarafı hallederken beklemediğimiz başka sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu sefer de 10 kişiyle uğraşmaya başladık." dedi.

"BİZİM VAR İNCELEMELERİ SAĞLIK TARAMASI GİBİ..."

Terim, "Bizim VAR incelemeleri genelde sağlık taraması gibi oluyor, öyle tarıyorlar bizim golleri. Oyuncumuzun profesyonellikten uzaktan yakından ilgisi olmayan bir hareketi, kırmızı kart! Bize oldu mu rahat çıkar tabii bunlar" açıklamasını yaptı.

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