Fatih Terim: Bu iki genci sakın satmayın

Pek çok kulübün scout (izleme) ekibi tarafından takip edilen 17 yaşındaki Emin ve 19 yaşındaki Ali Yavuz, önümüzdeki sezondan itibaren A takımda ciddi süreler alacak. Galatasaray'ın hocası, Ozan Kabak gibi bu iki gencin erkenden satılmasını kesinlikle istemediğini yönetime iletti.

EMİN BAYRAM VE ALİ YAVUZ KOL

Koronavirüsün salgını futbol piyasasını da ciddi şekilde etkilerken , gelirler önemli seviyede düştü. Oyuncuların maaşlarında indirimin yanı sıra pek çok tasarruf planını devreye sokmaya hazırlanan Galatasaray, bundan sonraki süreçte altyapıya da her zamankinden fazla yönelim gösterecek. Genç futbolcuları vitrine çıkarmayı seven Fatih Terim’in özellikle üzerine titrediği iki isim var: Emin Bayram ve Ali Yavuz Kol...

ALİ KENDİNİ İSPATLADI

17 yaşındaki stoper Emin’e bu sezon ligde forma veren, Türkiye Kupası’nda ilk 11’e koyan hatta Şampiyonlar Ligi’nde kadroya alan Fatih hoca, Ali Yavuz’un ise tecrübe kazanması için oynayabileceği bir kulübe kiralanmasını istemişti. 19 yaşındaki Ali, 2.Lig ekibi Tarsus’ta sergilediği performansla dikkat çekerken, hücum hattında çıktığı 26 maçta 9 gol attı ve adeta parladı.