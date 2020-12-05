SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fatih Terim: Bu ırkçılığa girer

Fatih Terim: Bu ırkçılığa girer

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.12.2020 22:36 | Son Güncelleme

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, yabancı kuralı hakkında açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim: Bu ırkçılığa girer

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, yabancı kuralı hakkında konuştu ve futbolcunun nüfus kağıdına bakılmasının ırkçılık olduğunu söyledi.

"Futbolcu iyiyse nüfus kağıdına bakmaya gerek yok" diyen Fatih Terim, A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'in aksine yabancı kuralı hakkındaki düşüncelerinde ısrar etti;

"Yabancı kuralının değişmesi gerektiğini söyleyenler bir izah etseler, biz de anlasak. Oyuncun Türk'ü, yabancısı yok! Avrupa'nın her ülkesinde aslan gibi oynayan oyuncularımız var. Biz kuralı çıkardıktan sonra gittiler. Kuralın neticesidir o. Fransa, İngiltere, İtalya, ALmanya, İspanya'da, Hollanda'da, Avusturya'da oynuyorlar, övünüyoruz. Bir tanesi çıksın izah etsin, biz de anlayalım. Neden faydasız bu kural. Kuralı hatırlatayım 14 Türk oynatmak mecburi. Oyuncu iyiyse, nüfus kağıdına bakmaya gerek yok. Nüfus kağıdına bakarsanız, o ırkçılığa girer. Benim için gençler önemlidir. Hep şans verdim, vermeye devam edeceğim. Bugünkü konjonktürde o vardı, bu yoktu, kısır çekişmeler. Ben olayın yetenek tarafına bakıyorum. Ben insan olarak bakıyorum. Biri bize izah ederse anlarız, niye anlamayalım."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAyrılık iddialarına ateşli yanıtAyrılık iddialarına ateşli yanıt
Diagne attı, Terim tarihe geçti!Diagne attı, Terim tarihe geçti!
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'iİşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Akdeniz'de 5.2 büyüklüğünde deprem! Antalya ve çevre illerde de hissedildi
Akdeniz'de 5.2 büyüklüğünde deprem! Antalya ve çevre illerde de hissedildi
Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek
Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek
Galatasaray - Hatayspor | CANLI
Galatasaray - Hatayspor | CANLI
Dusko Tosic, Süper Lig'e geri döndü
Dusko Tosic, Süper Lig'e geri döndü
Lidere Ankara'da büyük şok
Lidere Ankara'da büyük şok
G.Saray dolu dizgin devam ediyor
G.Saray dolu dizgin devam ediyor
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
G.Saray'ın yeni hocası belli oldu
G.Saray'ın yeni hocası belli oldu
İrfan Can Kahveci istedi, Sörloth 'hayır' dedi!
İrfan Can Kahveci istedi, Sörloth 'hayır' dedi!
Garry Rodrigues, Süper Lig'e geri dönüyor!
Garry Rodrigues, Süper Lig'e geri dönüyor!
Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş bombası!
Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş bombası!
Fenerbahçe'ye transfer teklifi
Fenerbahçe'ye transfer teklifi
''Senegal'de timsah yiyordu, geldi burada topçu oldu''
''Senegal'de timsah yiyordu, geldi burada topçu oldu''
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kerem Aktürkoğlu: Adeta bir rüya gibi!
Adeta bir rüya gibi!
Rıdvan Dilmen: Falcao gitse iyi ki gitti derler
Falcao gitse iyi ki gitti derler
Fatih Terim: Bu ırkçılığa girer
Fatih Terim: Bu ırkçılığa girer
Diagne'nin golüyle Galatasaray, Fatih Terim yönetimindeki 1000. golünü attı
Diagne attı, Terim tarihe geçti!
ÖZET | Galatasaray 3-0 Hatayspor
G.Saray dolu dizgin devam ediyor
Mbaye Diagne, Radamel Falcao'yu geride bıraktı
Diagne, Falcao'yu geride bıraktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.