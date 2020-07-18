SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fatih Terim: Çok sert sorunlarımız var

Fatih Terim: Çok sert sorunlarımız var

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.07.2020 23:39 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe maçını ve gündemi değerlendirdi.

Fatih Terim: Çok sert sorunlarımız var

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe'yi 3-1 yendiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray'ın uçlarda yaşamaya devam ettiğini dile getiren Terim, "Uçlarda yaşıyoruz her şeyi. Oyunu domine eden bir Galatasaray'ın şu ana kadar bayağı bir maçtır kazanamaması oyuncularda mental olarak sıkıntıya yol açtı. Oyuncularım ayağında top tutmakta sıkıntı yaşadı. Bunların hepsi, o maçların travması. Oyunu oynayan, gol pozisyonlarını bulan bir Galatasaray vardı. Göztepe de iyi mücadele etti. Son haftaya giriyoruz, bakalım sezonu nerede bitireceğiz. Kötü gidişe dur demek adına güzel bir 3 puan oldu." dedi.

Galatasaray'ın geleceği hakkında da konuşan Terim, "İhtar çekenlerin için yönetim açıklama yaptı. Sık sık açıklama yapıyorlar. Maddi konular, manevi konular, kurumsal konular var. Önümüzdeki yılların sıkıntıları var. Çok sert, yani hepimizin ısrarla üzerinde durmamız gereken sorunların planlamasını doğru yapmalıyız. Bu ekonomik ortamda Şampiyonlar Ligi'ne kalamamak sıkıntı. Yarayı kurutmak için neler yapmalıyız, hep birlikte bunu düşünmek zorundayız" şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlülerden Seyfi Dursunoğlu paylaşımlarıÜnlülerden Seyfi Dursunoğlu paylaşımları
Muslera sonrası kaleye geçmek çok zorMuslera sonrası kaleye geçmek çok zor
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Acı haber geldi

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Acı haber geldi

Süper Lig'e çıkan 2. takım belli oldu!

Süper Lig'e çıkan 2. takım belli oldu!

Acun Ilıcalı'nın takımından gol yağmuru!

Acun Ilıcalı'nın takımından gol yağmuru!

F.Bahçe'de yıldız isimle ile yollar ayrıldı

F.Bahçe'de yıldız isimle ile yollar ayrıldı

İşte Terim'in hedefindeki isim

İşte Terim'in hedefindeki isim

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Onyekuru'dan Fenerbahçe sözü

Onyekuru'dan Fenerbahçe sözü

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Fatih Terim bırakıyor mu?

Fatih Terim bırakıyor mu?

F.Bahçe istedi, G.Saray kaptı! İşte detaylar...

F.Bahçe istedi, G.Saray kaptı! İşte detaylar...

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sn.Terim birakin bu isleri, cok sert sorunlarinizin adi muhtemelen lisecilerin feto lobisi yoksa alaylilarin siyaset lobisi mi devralsin kulubu cekismesinden ibaret! Netice ortada, calinan duduk degil calinan rabinin golu! Dudugu otturen zat da mimli yandasiniz! Buna bir son verin artik biktik bu bizans oyunlarinizdan cia isi kumpaslarinizdan! sizin dr bikip durmanizi beklemekten de biktik artik biri ciksin ve su carkiniza comagi soksun hakikaten yeter yeter yeter artik!!!
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Selçuk İnan futbol kariyerini noktaladığını açıkladı

Selçuk İnan futbol kariyerini noktaladığını açıkladı

Fatih Terim: Çok sert sorunlarımız var

Fatih Terim: Çok sert sorunlarımız var

Seri: Tanrı isterse Galatasaray'da kalırım!

Tanrı isterse Galatasaray'da kalırım!

Marcelo Saracchi: "Seneye çok daha iyi olacağım!"

Seneye çok daha iyi olacağım!

Okan Kocuk: Muslera sonrası kaleye geçmek çok zor

Muslera sonrası kaleye geçmek çok zor

ÖZET | Galatasaray - Göztepe maç sonucu: 3-1

G.Saray uzun aradan sonra galip!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.