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Fatih Terim'den 14 kişiye suç duyurusu

26.05.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kendisine sosyal medya hesaplarından hakaret ettiği gerekçesiyle 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fatih Terim'den 14 kişiye suç duyurusu

Fatih Terim avukatı Rezan Epözdemir aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde, Fatih Terim'in yerel ve uluslararası futbol camiası tarafından tanınan, bu tanınırlığını mesleki başarıları ve yürüttüğü üst düzey görevleri layıkıyla yerine getirmesi neticesinde kazanan bir futbol adamı olduğu belirtildi.

Terim'in, Türk futbolu için birçok ilkin gerçekleştirilmesinde büyük katkıları olduğu ve uluslararası alanda kazandığı önemli başarılar ile taraflı tarafsız tüm futbol otoriteleri tarafından elit bir teknik direktör olarak nitelendirildiği dilekçede kaydedildi.

"TERİM ULUSAL VE ULUSLARARASI SAYGINLIK KAZANMIŞTIR"

Terim'in UEFA tarafından Elit Teknik Direktörler Forumu'na da davet edildiği belirtilen dilekçede "Müvekkilin gerek Galatasaray Spor Kulübü ve gerekse Türk Futbol Milli Takımı ile elde ettiği başarılar herkesin malumudur. Bu üstün mesleki başarı ve tecrübelerinin yanında müvekkil her zaman gözettiği ve evrensel futbol fair-play kurallarına tam ve içten riayeti ile de gerek ulusal ve gerekse uluslararası futbol camiasının saygınlığını kazanmıştır. Müvekkilin sportif yaşantısında ve sosyal ilişkilerinde örnek olduğu ve bu hassasiyetlerle hareket ettiği tartışmaya mahal vermeyecek kadar aşikardır" denildi.

"EMSAL MAHİYETTE CEZALANDIRILMASI AMACIYLA İDDİANAME HAZIRLAMALI"

14 kişinin yaptığı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarına ayrıntılı olarak yer verilen dilekçelerde, bu kişilerin Fatih Terim'in kişilik haklarına ağır derecede ve alenen zarar vererek "Hakaret" suçunu işledikleri öne sürüldü.

Dilekçede, kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilmesinin ardından şüpheliler hakkında "Alenen hakaret" suçundan emsal mahiyette cezalandırılması amacıyla iddianame hazırlanarak kamu davası açılması talep edildi.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
sonuna kadar hak ediyorsun çirkef
bunu da listeye yaz imparator
sanırsın ki bu başarıları tek başına yaptı.bir takımda teknik direktör zurnanın son deliğidir.sen bu millete her zaman kin besledin.asla doymadın.bundan dolayı sevilmiyorsun.mustafa cengiz in açıklamalarından sonra zaten gs de asla çalıştırmazlar seni kim gelirse gelsin seni almayacaklar

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