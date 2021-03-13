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Fatih Terim'den 5 değişiklik!

13.03.2021 19:39 | Son Güncelleme:
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Fatih Terim'den 5 değişiklik!

Süper Lig'in 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk olan Galatasaray'da son oynanan Demir Grup Sivasspor maçına göre ilk 11'de 5 değişiklik yapıldı.

Teknik direktör Fatih Terim, ligin 29. haftasında Sivasspor ile yapılan maçın ilk 11'ine göre 5 değişikliğe gitti.

Galatasaray'da kart cezası sona eren Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed'in yanı sıra Yedlin, Luyindama, Emre Kılınç ve Emre Akbaba ilk 11'de görev yaptı.

Sarı-kırmızılılarda geçen hafta 11'de görev alan Belhanda'nın sözleşmesi tek taraflı feshedilirken, Onyekuru, Babel ve Linnes yedek kulübesinde oturdu, Donk ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Konuk ekip, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan maça Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Mustafa Muhammed, Falcao 11'iyle çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Ozornwafor, Linnes, Etebo, Ömer Bayram, Kerem Aktürkoğlu, Arda Turan, Feghouli, Onyekuru ve Babel yer aldı.

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