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Fatih Terim'den 68. yaş günü mesajı

04.09.2021 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

68. yaş gününü kutlayan Fatih Terim, kendisine ait instagram hesabından paylaşım yaptı.

Fatih Terim'den 68. yaş günü mesajı

Fatih Terim, 68. yaş günü için kendisine ait instagram hesabından bir mesaj paylaştı.

İşte Fatih Terim'in mesajı:

"Geride bıraktığınız bir 68 yılınız olduysa, kendinizi şanslı sayabilirsiniz. Muhtemeldir ki, bir hikâyeniz, anılarınız vardır... İnsan doğum günlerinde çokça geçmişi anımsar; biriktirdiği dostlarına, yaşadığı hatıralara, sahip olduğu ailesine veya hayatına dokunabildiği insanlara. Bugün bir başka 4 Eylül'te tüm sevgisini benimle paylaşan aileme, kulübüm Galatasaray'a, çalışma arkadaşlarıma, Türkiye'de ve Avrupa'nın dört bir yanında sahada rekabet ettiğimiz meslektaşlarıma, üzerlerinde emeğim olduğunu hissettiren tüm oyuncularıma ve varlıklarıyla beni her zaman güçlü kılan Galatasaray taraftarına çok teşekkür ederim. Sizinle yaş almak da çok güzel, iyi ki varsınız!"

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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